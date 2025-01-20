Биткоин установил новый исторический максимум в день инаугурации Трампа

Утром 20 января, в день инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, биткоин обновил исторический максимум. Цена криптовалюты достигла отметки $109 тыс. за монету.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что криптовалюта выросла на 5,5% в понедельник, установив новый рекорд. Рост токена произошел после того, как Трамп и его жена Мелания обнародовали собственные мемкойны.

По словам Бена Эль-База, управляющего директора HashKey Global, мемкойны, запущенные Трампом и его командой, еще больше ускорили рост биткойна, поскольку розничные торговцы ждут, чтобы республиканец "подтвердил свою преданность криптоиндустрии".

Также вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3377 за единицу.

В настоящее время котировки биткоина откатились до $107 тыс, а капитализация криптовалюты достигла $2,14 триллиона.

Заметим, в декабре биткоин подскочил до рекордного уровня выше $106 тысяч после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует создать стратегический резерв биткоинов в США, подобный стратегическому резерву нефти.

Почему дорожает криптовалюта?

Напомним, курс биткоина непрерывно растет с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США (тогда криптовалюта торговалась на уровне 68 тысяч долларов ).

5 декабря биткоин (Bitcoin) впервые превысил отметку 100 000 долларов, установив свой новый исторический максимум со времени запуска криптовалюты более десяти лет назад.

Именно после победы Дональда Трампа на выборах президента США началось стремительное ралли криптовалют, поскольку многие криптовалютные магнаты вложили деньги в предвыборную кампанию, а в Конгресс прошли многие сторонники криптовалют.

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльную регулировку этого сектора.

Трамп также раскритиковал усилия демократов по регулированию криптовалют. "Если мы не примем технологии криптовалют и биткоинов, это сделают Китай и другие страны. Они станут доминирующими, а мы не можем позволить Китаю быть лидером. Они уже добились слишком большого прогресса", — подчеркнул Трамп.

Среди его предложений — создание президентского консультативного совета по криптовалюту и формированию национального "запаса" биткоинов. Это включает использование криптовалют, уже имеющихся в распоряжении правительства США, полученных в результате действий правоохранительных органов.

"Никогда не продавайте свой биткоин. Если меня выберут, моя администрация будет хранить 100% всего биткоина, которым владеет или приобретет правительство США в будущем", — добавил Трамп.

Все это обещает большое будущее криптовалютному рынку не только в США, но и во всем мире, и гарантирует стабильный спрос на биткоин.