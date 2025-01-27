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Трамп ударил по криптовалютам: курс биткоина упал ниже $100 тысяч

Трамп ударил по криптовалютам: курс биткоина упал ниже $100 тысяч
Криптовалюта упала более чем на 6,5%, опустившись ниже 98 тыс. дол.

Биткоин снизился ниже 100 тыс. долларов, поскольку трейдеры начали фиксировать прибыль после того, как несколько дней назад указ президента Дональда Трампа объявил индустрию цифровых активов важным фактором инноваций в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

О падении криптовалюты

Криптовалюта упала более чем на 6,5%, опустившись ниже 98 тыс. долларов в понедельник утром по европейскому времени.

Меньшие токены подверглись еще большим падениям. Выросшие после заявления Трампа Solana и XRP снизились примерно на 11% и 14% соответственно. Второй по величине токен, Эфир, на время потерял более 8%.

Спад произошел после того, как в пятницу президент США объявил о создании рабочей группы, которая будет консультировать Белый дом по поводу криптовалютной политики.

В частности, группе поручено в течение шести месяцев разработать нормативно правовую базу для цифровых активов в США, а также оценить возможность создания криптовалютного резерва.

Уточняется, что этот указ не подтвердил обещание Трампа создать биткоин-резерв, озвученный им во время предвыборной кампании.

Об обещаниях Трампа

Отмечается, что рынок цифровых активов в значительной степени отреагировал на новый порядок, продемонстрировав умеренные прибыли после этого.

С момента победы Трампа на выборах в ноябре стоимость биткоина выросла более чем на 50%.

Когда-то Трамп был скептически настроен к криптовалюту, но изменил свою позицию во время предвыборной кампании, в частности из-за активного участия индустрии в выборах и значительных политических пожертвований.

Он пообещал сделать США мировой крипто-столицей, а в декабре назвал венчурного капиталиста Дэвида Сакса криптоцарем и лидером в области искусственного интеллекта.

Его приверженность криптовалютному сектору была четко отражена в дни, предшествовавшие его инаугурации 20 января, когда он вместе с женой Меланией запустили мемкойны — чрезвычайно волатильные токены с сомнительной внутренней стоимостью.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльное регулирование этого сектора.

Автор:
Ольга Опенько