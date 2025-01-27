Трамп ударил по криптовалютам: курс биткоина упал ниже $100 тысяч

Биткоин снизился ниже 100 тыс. долларов, поскольку трейдеры начали фиксировать прибыль после того, как несколько дней назад указ президента Дональда Трампа объявил индустрию цифровых активов важным фактором инноваций в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

О падении криптовалюты

Криптовалюта упала более чем на 6,5%, опустившись ниже 98 тыс. долларов в понедельник утром по европейскому времени.

Меньшие токены подверглись еще большим падениям. Выросшие после заявления Трампа Solana и XRP снизились примерно на 11% и 14% соответственно. Второй по величине токен, Эфир, на время потерял более 8%.

Спад произошел после того, как в пятницу президент США объявил о создании рабочей группы, которая будет консультировать Белый дом по поводу криптовалютной политики.

В частности, группе поручено в течение шести месяцев разработать нормативно правовую базу для цифровых активов в США, а также оценить возможность создания криптовалютного резерва.

Уточняется, что этот указ не подтвердил обещание Трампа создать биткоин-резерв, озвученный им во время предвыборной кампании.

Об обещаниях Трампа

Отмечается, что рынок цифровых активов в значительной степени отреагировал на новый порядок, продемонстрировав умеренные прибыли после этого.

С момента победы Трампа на выборах в ноябре стоимость биткоина выросла более чем на 50%.

Когда-то Трамп был скептически настроен к криптовалюту, но изменил свою позицию во время предвыборной кампании, в частности из-за активного участия индустрии в выборах и значительных политических пожертвований.

Он пообещал сделать США мировой крипто-столицей, а в декабре назвал венчурного капиталиста Дэвида Сакса криптоцарем и лидером в области искусственного интеллекта.

Его приверженность криптовалютному сектору была четко отражена в дни, предшествовавшие его инаугурации 20 января, когда он вместе с женой Меланией запустили мемкойны — чрезвычайно волатильные токены с сомнительной внутренней стоимостью.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльное регулирование этого сектора.