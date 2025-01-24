Трамп поручил создать новые правила для криптовалют в США

Президент США Дональд Трамп распорядился создать рабочую группу по вопросам криптовалюты, которая должна разработать новые регулирования для цифровых активов и изучить возможность создания национального резерва криптовалюты.

Об этом сообщает Reuters.

Об указе Трампа

Долгожданный указ также предусматривает защиту банковских услуг для криптовалютных компаний, опираясь на утверждение, согласно которым регуляторы США якобы приказали кредитным учреждениям прекратить предоставление банковских услуг, хотя регуляторы эти обвинения категорически отрицают.

Кроме того, указ запретил создание цифровых валют центрального банка США, способных составить конкуренцию уже существующим криптовалютам.

Указ также предусматривает отмену указаний по бухгалтерскому учету, создававших значительные финансовые трудности для зарегистрированных компаний, пытавшихся защищать криптоактивы от имени третьих лиц.

Криптоиндустрия заявляла, что эти указания существенно тормозили процесс принятия цифровых активов, усложняя их интеграцию в экономическую систему.

Указ получил поддержку от криптоиндустрии, которая настаивала на том, чтобы новая администрация Трампа уже в первые дни его пребывания в должности направила мощный сигнал поддержки цифровых активов.

Эксперты в области регулирования и криптографии считают, что, если регуляторы приступят к выполнению указа Трампа, это может стать важным шагом на пути к интеграции криптовалют в мейнстрим.

Рабочая группа, в состав которой войдут министр финансов, главы SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, а также другие руководители соответствующих агентств, согласно распоряжению получила задачу разработать нормативную базу для цифровых активов.

Это будет включать стейблкойны — тип криптовалюты, обычно привязанный к доллару.

Группа также намерена "оценить потенциал создания и поддержки национального запаса цифровых активов... в частности тех, которые могут быть получены из криптовалют, законно конфискованных федеральным правительством в результате деятельности правоохранительных органов".

Напомним, что президент США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльное регулирование этого сектора.