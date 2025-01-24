Трамп доручив створити нові правила для криптовалют у США

Президент США Дональд Трамп дав розпорядження створити робочу групу з питань криптовалюти, яка має розробити нові регулювання для цифрових активів та вивчити можливість створення національного резерву криптовалюти.

Про це повідомляє Reuters.

Про указ Трампа

Довгоочікуваний указ також передбачає захист банківських послуг для криптовалютних компаній, спираючись на твердження, згідно з якими регулятори США нібито наказали кредитним установам припинити надання банківських послуг — хоча регулятори ці звинувачення категорично заперечують.

Крім того, указ заборонив створення цифрових валют центрального банку США, здатних скласти конкуренцію вже існуючим криптовалютам.

Указ також передбачає скасування вказівок щодо бухгалтерського обліку, що створювали значні фінансові труднощі для зареєстрованих компаній, які намагались захищати криптоактиви від імені третіх осіб.

Криптоіндустрія заявляла, що ці вказівки суттєво гальмували процес прийняття цифрових активів, ускладнюючи їх інтеграцію в економічну систему.

Зазначається, що указ отримав підтримку від криптоіндустрії, яка наполягала на тому, щоб нова адміністрація Трампа вже в перші дні його перебування на посаді надіслала потужний сигнал підтримки цифрових активів.

Експерти в галузі регулювання та криптографії вважають, що, якщо регулятори візьмуться за виконання указу Трампа, це може стати важливим кроком на шляху до інтеграції криптовалют у мейнстрім.

Робоча група, до складу якої увійдуть міністр фінансів, голови SEC та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, а також інші керівники відповідних агентств, згідно з розпорядженням, отримала завдання розробити нормативну базу для цифрових активів.

Це включатиме стейблкойни — тип криптовалюти, що зазвичай прив’язаний до долара.

Група також має намір "оцінити потенціал створення та підтримки національного запасу цифрових активів... зокрема, тих, що можуть бути отримані з криптовалют, законно конфіскованих федеральним урядом у результаті діяльності правоохоронних органів".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.