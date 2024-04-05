"Торговля криптовалютами – это игра с нулевой суммой. Когда ты выиграешь, кто-то другой проиграет", - Кирилл Хомяков, Binance

Какие выводы сделала команда Бинанс после расследования в США? Почему украинцы активно инвестируют в криптовалюты? Как лучше оградить свои деньги от преступников? Изменятся ли правила обслуживания пользователей Binance после запуска регуляции крипторынка? Почему криптобиржа заинтересована инвестировать деньги в перспективные украинские стартапы? Об этом в интервью Delo.ua рассказал Кирилл Хомяков, генеральный менеджер Binance в CEE и Центральной Азии.

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О вызовах для крипторынка и Binance в 2023 году

Прошлый год выдался для Бинанс сложным: компания пережила серьезное расследование в США, после чего произошло увольнение Чанпена Чжао с позиции СЕО. Расскажите, какие трансформации произошли на криптобирже после этой истории? Как все это отразилось на деятельности Бинанс в Украине?

- Честно говоря, эта история с Binance в США была достаточно острой. Мы признали исторические гэпы в наших процедурах, потому и заплатили штраф в размере $2,7 млрд. Сейчас этот вопрос полностью решен. Мы взяли на себя, как компания, целый ряд обязательств, чтобы ликвидировать все ошибки.

Мы проходим через процесс корпоратизации. В Binanc уже создан совет директоров, независимые комитеты, отдельный мониторинг, который будет проверять активность компании в рамках наших обязательств.

Данная стратегия позволяет в долгосрочном периоде минимизировать все системные риски, возникающие не только для компании, но и для индустрии в целом.

Мы видим, что эта резолюция между Binance и SEC в США оказывает положительное влияние на развитие нашего бизнеса. В частности, существенно растет количество клиентов, в настоящее время в глобальном Binance зарегистрировано более 180 млн человек. Клиенты становятся активнее на бирже: они используют активы на сумму более $100 млрд.

Если говорить об Украине, за последний год наша клиентская база выросла более чем на 26%. В планах – охватить 10 млн украинских интернет-пользователей.

Вся эта история никак не коснется наших пользователей в Украине, потому что Binance использует передовые системы идентификации людей, отслеживание подозрительных транзакций. Мы продолжим предоставлять качественный сервис. То есть, до появления законодательной базы, регулирующей блокчейн, для украинцев ничего не изменится.

Расскажите, какие основные результаты деятельности украинского крипторынка вы можете отметить в прошлом году?

– Сейчас мировой рынок криптовалют находится на этапе роста. В основном это стало возможным благодаря запуску Bitcoin ETF в январе и в пределах ожидания халвинга биткоина в апреле. Понятно, что в этих условиях бычьего рынка украинцы активно интересуются криптовалютами, поскольку этот инструмент дает возможность получить определенный доход и обеспечивает свободное движение капитала. Это особенно важно, поскольку Украина находится в состоянии войны, поэтому у людей есть немного вариантов для инвестирования.

В этой ситуации Binance решила презентовать для украинцев несколько важных продуктов, доступных уже сейчас.

Это функция копитрейдинга . Пользователь может следить за поведением и сделками лучших трейдеров, копировать их стратегию и зарабатывать еще больше на криптовалютах.

Также это два типа разных криптокарточек. Пользователи могут привязать их к своему счету и использовать для ежедневных расчетов.

Мы расширяем нашу Binance Charity . Недавно представили несколько проектов для поддержки благотворительности в Украине на 2024 год.

Основной фокус развития Binance как компании будет сосредоточен на подготовке к запуску регуляции рынка криптовалют в Украине. Вся индустрия ожидает этого события уже много лет. Надеюсь, что этот процесс скоро начнется.

О будущем регулировании крипторынка и налогов в Украине

В Украине весь 2023 год обсуждалось внедрение регулирования рынка криптовалют. В настоящее время в ВР находятся два законопроекта – от Нацкомиссии по ценным бумагам и от Минцифры. В то же время в ЕС принято регулирование MiCa . По вашему мнению, каким должно быть регулирование рынка криптовалют в Украине?

- Давайте вспомним немного истории. Первый закон был принят в парламенте еще в 2022 году. Но он не заработал, потому что президент Владимир Зеленский вернул его на доработку. Причина – в документе указан неправильный регулятор крипторынка.

Далее разработали новый закон, но его вернули, поскольку нужно было интегрироваться в европейское регуляторное пространство и имплементировать правила MiCa в нашу регуляцию.

Сейчас забуксовала третья версия законодательства. Дело в том, что НКЦБФР и Минцифры презентовали два разных документа.

Теперь парламент вместе с ведомствами и международными партнерами на уровне рабочей группы должен создать один компромиссный законопроект. Он должен включать условия, заявленные Минцифрами, НКЦБФР, международными партнерами, учитывая военное положение в Украине. В конце концов, он должен создать простой и открытый крипторынок для того, чтобы международные компании были заинтересованы входить в Украину. Все это очень сложная задача. Так каким должен быть оптимальный законопроект?

Понятно, что в условиях войны бизнес и люди должны платить налоги, чтобы финансировать бюджет и поддерживать страну. Но чем выше налоги, тем медленнее индустрия будет развиваться за счет появления новых игроков, создания проектов, привлечения международных инвестиций. Поэтому регуляторы, парламент и стейкхолдеры должны найти баланс, который позволит развиваться индустрии и получать от этого налоги.

По моему мнению, развиваются те страны или индустрии, где установлены наименьшие налоги. К примеру, можно посмотреть на Португалию или Эмираты. Эти страны стали криптохабами: там работают многие айтишники, развиваются перспективные проекты, сильно растет экономика. Считаю, что Украина должна идти по этому пути.

Также важны прозрачные и честные правила игры для всех стейкхолдеров. Если Украина создаст ясную крипторегуляцию, тогда компании смогут спокойно развивать бизнес, а регулятор будет контролировать индустрию и получать налоги для бюджета.

Когда в Украине заработает законодательное регулирование крипторынка, скорее всего, украинцам нужно будет в обязательном порядке декларировать свои криптоактивы и доходы, чтобы платить налоги. Готовите ли вы необходимую для этого инфраструктуру по аналогии с банками, чтобы помочь украинцам в заполнении деклараций?

– Это важный вопрос. Думаю, что стейкхолдеры уже имеют общее понимание, как будет работать налог на криптовалюты. Существует несколько моделей, что именно будет облагаться налогом. Скорее всего, человек будет платить налог только с дохода, полученного от торговли, а не со всей суммы на счете.

Сейчас идут дебаты, какую именно налоговую ставку применять: либо общую – 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора, либо на время применять льготную – условно, 5%. На мой взгляд, второй вариант более понятен для пользователей.

В то же время, при налогообложении криптоинвесторы могут столкнуться со сложностями расчета своего дохода, поскольку они могут проводить много операций в разных монетах, так что посчитать все это за год не сможет даже искусственный интеллект.

Потому в нашей компании мы разработали нужный функционал. Речь идет о системе отчетности - Binance Tax. Она доступна для украинцев и бесплатна. Человек может выбрать определенный период, выбрать некоторые активы и увидеть динамику своего портфеля. Это поможет правильно сосчитать доход и уплатить налоги.

О проблемах конвертации криптовалюты в гривну

Во время войны украинцам стало сложно заводить деньги на криптобиржу и выводить их обратно. Как сейчас можно решить проблему конвертации гривны и криптовалют в Украине?

– Действительно, в Украине основная проблема заключается в отсутствии стабильных и прозрачных фиатных каналов для криптобирж. То есть, в начале 2023 года после истории с отмыванием денег нелегального игорного бизнеса коммерческие банки сильно закрутили гайки по приему платежей, которые считаются высокорискованными. При этом банки не предложили никаких альтернативных вариантов для пользователей криптовалют.

Как результат сегодня очень сложно ввести украинскую гривну на криптобиржу или ее вывести. Это создает системный риск, потому что такие операции могут полностью перейти в тень.

Эта ситуация опасна как для государства, поскольку в бюджет не поступают дополнительные налоги, так и для пользователей, которые могут стать жертвами преступников или мошенников.

Поэтому следует еще до запуска регуляции рынка криптовалют создать некую тестовую модель, которая позволит коммерческим банкам и авторезированным платежным сервисам легально предоставлять услуги украинцам по конвертации криптовалют в гривну или наоборот.

Такой подход позволит ускорить развитие индустрии и получить дополнительные инвестиции в отрасль.

Сейчас украинцы могут завести гривну на криптобиржу, если договариваются с другими криптоинвесторами, сбрасывают им деньги на банковскую карту и получают деньги на свой аккаунт. Эта система известна людям как P2P . Решает ли этот механизм проблему конвертации фиатных денег в криптовалюту в Украине?

- Замечу, что на криптобирже Binance работает самая большая среди наших конкурентов P2P платформа. Здесь пользователи могут обменивать между собой гривну и криптовалюту. В данном случае рынок полностью открыт.

Но в условиях растущего рынка криптовалют сервисы P2P могут не удовлетворять спрос всех клиентов. Почему?

1. Кого-то может не устраивать объем транзакций.

2. Кто-то может быть недоволен курсом конвертации валют.

Поэтому в Украине нужно ввести альтернативные и легальные варианты обмена гривны и криптовалюты на криптобиржах, чтобы удовлетворить весь спрос рынка.

О перспективах криптоинвестиций и рисках мошенничества

В 2024 году рынок криптовалют растет, поэтому украинцы активно вкладывают деньги в разные монеты. Какие основные риски вы видите на растущем рынке для украинских инвесторов?

– Надо помнить, что торговля криптовалютами – это игра с нулевой суммой. То есть, когда ты выиграешь, кто-то другой проиграет. Поэтому криптинвестиции чрезвычайно волатильны, ведь курс может резко расти и падать каждый день, поэтому нужно быть очень внимательными и осторожными.

Также стоит не забывать, что кроме известных и качественных монет типа биткоина или эфира, существует много рискованных проектов. Например, мемкоины . На таких инвестициях люди могут заработать 1000% дохода в день. Но на каждую историю, когда кто вкладывает 100 долларов и назавтра становится миллионером, есть еще тысячи историй, когда люди не получают ничего. Поэтому рекомендую не рисковать всеми деньгами и очень тщательно создавать стратегию для инвестиций в крипту. В общем, стоит смотреть на криптовалюты как на долгосрочную инвестицию, а не как на игру в казино.

Если человек серьезно настроен заниматься криптоинвестициями, он должен досконально изучить риски и преимущества этого инструмента. Для этого следует выделить время на соответствующее образование. Могу предложить получать такие знания в нашей Академии Binance. На этом портале собран большой объем бесплатных онлайн-курсов. Они анимированы, понятны, переведены на украинский язык. Там разный уровень – для новичков и продвинутых пользователей. Поэтому каждый сможет получить необходимые знания.

Когда рынок криптовалют растет, возникает больше возможностей для реализации мошеннических схем, взломов криптокошельков, других форм преступности. Как команда Бинанс в Украине обеспечивает защиту денег инвесторов, а также помогает правоохранителям в расследованиях?

- Следует отметить, что доля преступлений с использованием криптовалюты значительно меньше, чем с использованием фиатных денег. Почему? Все просто: блокчейн – это полностью прозрачная структура. Поэтому цепочка транзакций любого коэна можно отследить до самого начала.

Кроме этого, сейчас активно создается регуляторная база для рынка криптовалют по всему миру. Это помогает, в частности, закрывать анонимные монеты или миксеры, позволяющие отмыть грязные криптоденьги.

В целом, рынок криптовалют активно интегрируется в легальное финансовое поле и его структура становится все более прозрачной и открытой. Как результат, процент преступлений с использованием крипты должен постоянно уменьшаться. Этот тренд уже происходит: в 2023 году доля криптопреступлений в мире упала на 30% по сравнению с годом ранее.

Но хотя объемы рынка криптопреступлений могут уменьшаться, украинцы все равно должны проявлять бдительность, чтобы не стать жертвами кибермошенников. Для этого нужно выполнять две важные вещи:

Во-первых, пользователи должны соблюдать правила защиты своих счетов на криптобиржах. В этом может помочь установка двухфакторной аутентификации на аккаунт. Это защитит деньги, если человек потеряет доступ к криптокошельку или его попытается сломать третья сторона.

Во-вторых, люди должны осторожно общаться с другими людьми. Сейчас в мире активно развивается такой тренд как социальная инженерия . Это значит, что мошенники могут одеть маски знакомых и попытаться получить доступ к персональным данным потенциальной жертвы. Как вариант, преступники могут отправлять файлы с вредоносным программным обеспечением.

Чем ответственнее человек будет относиться к защите своих денег, тем больше гарантий он будет иметь на то, что эти инвестиции будут сохранены от чрезмерного внимания мошенников.

Со своей стороны компания Binance также пытается всесторонне помогать украинцам защищать их деньги. В частности, наша команда активно сотрудничает с правоохранительными органами, Киберполицией, СБУ. Это помогает выявлять террористов, предотвращать финансирование незаконных вооруженных формирований и т.д.

Могут ли обычные криптоинвесторы по незнанию правил мониторинга Бинанс попасть под проверку/контроль при проведении транзакции? На какие моменты украинцы должны обращать внимание во избежание неприятностей?

- Binance использует для мониторинга транзакций передовые технологии и механизмы. Это включает и углубленный анализ финопераций, и разные инструменты для выявления подозрительных действий. Поэтому человек должен внимательно следить за поведением на криптобирже, чтобы не попасть под дополнительный контроль. Для этого следует понимать, в каких случаях наша команда может обратить внимание на действия пользователя и провести определенные проверки:

транзакция может быть классифицирована как проблемная, если имеется значительное отклонение от типичного поведения клиента;

криптовалюта может прийти на счет человека по проблемным адресам, санкционным биржам, иметь уголовный или мошеннический след;

в какой-то период со счетом может происходить большое количество транзакций, что ненормально для конкретного аккаунта.

В таких случаях команда Binance может попросить пользователя пройти, в частности дополнительную проверку, чтобы проверить, что это действительно человек инициировал определенные финоперации и в целом ситуация находится под контролем.

Об инвестициях Binance в криптовалютные стартапы

Недавно Бинанс выделила венчурное подразделение в самостоятельный бизнес. Можете рассказать об этом более подробно, какие перспективы вы видите с точки зрения вложения инвестиций в стартапы? Есть ли украинские проекты в направлении финтеха, которые Бинанс готова поддержать или это уже сделала?

– В целом инвестиционный фокус Binance направлен на усиление нашей экосистемы. То есть наша команда готова вкладывать деньги в сервисы или продукты, улучшающие услуги для пользователей.

К примеру, несколько лет назад наша компания инвестировала в разработку и развитие крупнейшего некастодиального кошелька Trust Wallet . Его создала украинская команда. И мы считаем это очень успешным кейсом.

Поэтому Binance и дальше будет инвестировать в интересные и касающиеся нашего бизнеса стартапы. Тем более, что у Украины большой потенциал для развития стартапов, а это значит, что команды могут создавать перспективные идеи для развития блокчейна.

Тогда как команды, имеющие интересную идею и ищущие финансирование для ее реализации, могут обратиться за помощью в Бинанс?

- Те стартапы, которые хотят получить поддержку Binance, должны пройти серьезную внутреннюю проверку. Поэтому для новых проектов может быть только один путь входа – это заполнение заявки на сайте Binance Labs . Дальше эксперты рассматривают предложение, смотрят на все документы. И если стартап интересен, представители Binance выходят на личную коммуникацию и при необходимости задают дополнительные вопросы.