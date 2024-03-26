Криптобиржа Binance заявила о поиске нового покупателя российского бизнеса вместо CommEX

Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила, что ведет переговоры с несколькими площадками о продаже своего российского бизнеса и ищет нового покупателя вместо CommEX, заявившей о намерении прекратить свою работу.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом идет речь в заявлении Binance, передает "Экономическая правда".

"Мы знаем, что CommEX приняла решение закрыть свой бизнес. Они не смогли выполнить свои обязательства перед Binance в рамках соглашения, которое мы с ними заключили в сентябре 2023 года. Это решение никоим образом не влияет на наши обязательства по существующим российским пользователям, чьи цифровые активы остаются в безопасности, однако пользователи больше не могут переходить на CommEX", - говорится в заявлении.

Также в Binance добавили, что решение биржи уйти с российского рынка остается неизменным.

"Мы в настоящее время ведем переговоры с несколькими другими сервисными провайдерами по продаже нашего бизнеса в России. Мы планируем окончательно прекратить все биржевые службы и бизнес-операции Binance в России, прилагая все возможные усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу пользователя во время этого перехода", – заявили в Binance.

В сообщении говорится, что криптобиржа соблюдает глобальные санкционные правила и ограничения в отношении лиц, организаций и стран, подпадающих под санкции, наложенные международным сообществом, таким образом лишая такие стороны доступа к платформе Binance.

Передача российских активов CommEX

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила в сентябре 2023 года, что уйдет из России, а свои российские активы передаст CommEX. После этого возникло предположение, что Binance связан с CommEX, но в компании это отрицали.

На фоне ограничения вывода средств из России из-за традиционных платежных систем и банков граждане РФ начали активно использовать Binance и другие криптовалютные торговые площадки. На фоне давления стран Запада Binance и другие биржи ограничили работу с пользователями России.

Напомним, 25 марта криптобиржа CommEX заявила о намерении прекратить свою работу. С этого дня платформа начинает постепенно завершать сделки, запретит регистрацию новых пользователей и перевод активов из Binance.

Окончательно завершить работу CommEX планирует с 10 мая. Площадка заявила, что решение о закрытии она приняла "после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов".

Как Binance объясняла работу в РФ?

В декабре 2022 года топ-менеджер Binance Чагри Пойраз в интервью Forbes заявил, что компания не вышла с российского рынка, потому что в отношении него нет "глобальных санкций, как, например, против Ирана, КНДР, Сирии и Кубы".

При этом он говорил, что Binance работает в РФ с ограничениями.

"Мы очень тщательно следим за операциями, связанными с российскими олигархами, политиками и их окружением, и заблокировали криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников… Они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", – отмечал Пойраз.

Весной 2023 года издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Минюст США выясняет, не нарушила ли Binance или официальные лица компании санкции, связанные с вторжением РФ в Украину.

А в августе компания запретила гражданам России продавать и покупать через свой P2P-сервис любую валюту, кроме рубля. Решение связали с действием 10-го пакета санкций Европейского Союза против РФ.

Российский Forbes писал, что россияне начали активно использовать такие сервисы в 2022 году как инструмент для перевода денег за границу. Это связано с тем, что гражданам страны-агрессора осложнили обычные SWIFT-переводы после начала полномасштабной войны в Украине. А с помощью P2P-сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту.

Справка

Криптовалютная биржа Binance – ведущая в мире система торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпеном Чжао.

Фото: ua.depositphotos.com