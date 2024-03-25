Криптобиржа CommEX объявила об остановке работы

Криптовалютная биржа CommEX сообщила о прекращении работы. В сообщении компании говорится, что решение приостановить работу принято после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов.

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Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

Отмечается, что компания будет постепенно прекращать все операции: с 10:00 25 марта CommEX закрыл регистрацию новых пользователей и перевод активов из Binance, а также прием депозитов. Начиная с 28 марта криптобиржа перестанет открывать позиции на фьючерсном рынке, со 2 апреля перестанет публиковать новые объявления на P2P-маркете, а с 5 апреля автоматически закроет все P2P-ордера и объявления.

В дальнейшем биржа закроет все торговые пары на фьючерсы (с 18 апреля), остановит работу спотового рынка (с 23 апреля), а также сайт биржи (с 10 мая). После того, как пользователи лишатся доступа к сайту, с владельцев учетных записей, где сохранятся активы, ежедневно будут брать плату за управление в размере 1% от объема активов.

"Мы рекомендуем пользователям оперативно закрыть позиции и вывести свои активы на посторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности", - заявили представители CommEX.

Региональный директор CommEX Антон Торопцев отказался от комментариев.

Напомним, самая крупная криптовалютная биржа Binance объявила в сентябре 2023 года, что уйдет из России, а свои российские активы передаст CommEX. После этого возникло предположение, что Binance связан с CommEX, но в компании это отрицали.

На фоне ограничения вывода средств из России из-за традиционных платежных систем и банков граждане РФ начали активно использовать Binance и другие криптовалютные торговые площадки. На фоне давления стран Запада Binance и на другие биржи ограничили работу с пользователями России.

Как Binance объясняла работу в РФ?

В декабре 2022 года топ-менеджер Binance Чагри Пойраз в интервью Forbes заявил, что компания не вышла с российского рынка, потому что в отношении него нет "глобальных санкций, как, например, против Ирана, КНДР, Сирии и Кубы".

При этом он говорил, что Binance работает в РФ с ограничениями.

"Мы очень тщательно следим за операциями, связанными с российскими олигархами, политиками и их окружением, и заблокировали криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников… Они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", – отмечал Пойраз.

Весной 2023 года издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Минюст США выясняет, не нарушила ли Binance или официальные лица компании санкции, связанные с вторжением РФ в Украину.

А в августе компания запретила гражданам России продавать и покупать через свой P2P-сервис любую валюту, кроме рубля. Решение связали с действием 10-го пакета санкций Европейского Союза против РФ.

Российский Forbes писал, что россияне начали активно использовать такие сервисы в 2022 году как инструмент для перевода денег за границу. Это связано с тем, что гражданам страны-агрессора осложнили обычные SWIFT-переводы после начала полномасштабной войны в Украине. А с помощью P2P-сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту.

Справка

Криптовалютная биржа Binance – ведущая в мире система торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпеном Чжао.

Фото: ua.depositphotos.com