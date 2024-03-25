Криптобіржа CommEX оголосила про зупинку роботи

Криптовалютна біржа CommEX повідомила про припинення роботи. У повідомленні компанії сказано, що рішення призупинити роботу прийнято після ретельного аналізу поточної ситуації та перегляду стратегічних планів.

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Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медуза".

Зазначається, що компанія буде поступово припиняти усі операції: з 10:00 25 березня CommEX закрив реєстрацію нових користувачів та переведення активів з Binance, а також прийом депозитів. Починаючи з 28 березня криптобіржа припинить відкривати позиції на ф'ючерсному ринку, з 2 квітня перестане публікувати нові оголошення на P2P-маркеті, а з 5 квітня автоматично закриє всі P2P-ордери та оголошення.

Надалі біржа закриє усі торгові пари на ф'ючерси (з 18 квітня), зупинить роботу спотового ринку (з 23 квітня), а також сайт біржі (з 10 травня). Після того, як користувачі втратять доступ до сайту, з власників облікових записів, де збережуться активи, щодня братимуть плату за управління в розмірі 1% від обсягу активів.

"Ми радимо користувачам оперативно закрити позиції та вивести свої активи на сторонні гаманці, приділяючи особливу увагу безпеці", - заявили представники CommEX.

Регіональний директор CommEX Антон Торопцев відмовився від коментарів.

Нагадаємо, найбільша криптовалютна біржа Binance оголосила у вересні 2023 року, що піде з Росії, а свої російські активи передасть CommEX. Після цього виникли припущення, що Binance пов'язаний із CommEX, але у компанії це заперечували.

На тлі обмеження виведення коштів із Росії через традиційні платіжні системи та банки громадяни РФ почали активно використовувати Binance та інші криптовалютні торгові майданчики. На тлі тиску країн Заходу Binance та інші біржі обмежили роботу з користувачами Росії.

Як Binance пояснювала роботу в РФ?

У грудні 2022 року топменеджер Binance Чагрі Пойраз в інтервʼю Forbes заявив, що компанія не вийшла з російського ринку, бо щодо нього немає "глобальних санкцій, як, наприклад, проти Ірану, КНДР, Сирії та Куби".

При цьому він говорив, що Binance працює в РФ з обмеженнями.

"Ми дуже ретельно стежимо за операціями, повʼязаними з російськими олігархами, політиками та їхнім оточенням, і заблокували криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників… Вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів", – зазначав Пойраз.

Навесні 2023 року видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Мінʼюст США з’ясовує, чи не порушила Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням РФ в Україну.

А в серпні компанія заборонила громадянам Росії продавати та купувати через свій P2P-сервіс будь-яку валюту, окрім рубля. Рішення повʼязали з дією 10-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Російський Forbes писав, що росіяни почали активно використовувати такі сервіси у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон. Це було повʼязано з тим, що громадянам країни-агресорки ускладнили звичайні SWIFT-перекази після початку повномасштабної війни в Україні. А за допомогою P2P-сервісів можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.

Довідка

Криптовалютна біржа Binance – провідна у світі система торгівлі цифровими активами. Вона була заснована у 2017 році уродженцем КНР Чанпеном Чжао.

Фото: ua.depositphotos.com