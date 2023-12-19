Binance Card зникає. Чи зможуть клієнти Binance проводити транзакції без відомої криптокартки

20 грудня відома криптоплатформа Binance припиняє підтримку криптокартки Binance Visa, що була випущена для Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Раніше Mastercard відмовилась від співробітництва з Binance по карткам. Редакція Delo.ua розповідає, чому в криптоплатформи виникли проблеми, як тепер діяти клієнтам Binance та яким чином відмова криптоплатформи від картки вплине на її клієнтів.

Що саме зміниться для клієнтів Binance з 20 грудня

Як пояснили представники прес-служби Binance в коментарі Delo.ua, власники дебетової картки Binance Visa, випущеної в рамках програми EEA, матимуть змогу використовувати свої картки до 20 грудня 2023 року до 00:00 (UTC+0). Після цього терміну покупки за допомогою картки стануть неможливими. Нововведення торкнеться країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ). До неї входять усі 27 держав-членів ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

"Також власники картки Binance, що випущена Mastercard, більше не можуть використовувати наявні картки Binance. Водночас з цим, облікові записи Binance залишаються незмінними", - відмітили в прес-службі.

В компанії нагадують, що Binance Card, як і більшість дебетових карток, використовувалася користувачами Binance для оплати щоденних витрат, але в цьому випадку картки дозволяли використовувати для цього криптовалютні активи.

"Рахунки Binance по всьому світу не постраждали, облікові записи працюють у звичному режимі. Там, де це доступно, користувачі також можуть робити покупки за допомогою криптовалюти та надсилати криптовалюту за допомогою Binance Pay. Це безконтактна, безрамкова та безпечна технологія оплати криптовалютою, що розроблена Binance", - кажуть в прес-службі.

Як закриття карток Binance вплине на українців

Відключення криптокарток Binance вплине й на українців, що знаходяться в зоні ЄЕЗ. Справа в тому, що українці, що стали біженцями за кордоном, могли замовити і використовувати ці картки.

"Біженці могли отримати по 75 BUSD щомісяця (225 BUSD протягом трьох місяців), відповідно до рекомендованого рівня пожертв УВКБ ООН, Агентства ООН у справах біженців", - зазначалось в одному з повідомлень компанії.

Цю програму для біженців завершено у лютому-2023, тож з цього періоду криптокартку громадяни України за кордоном вже не могли замовити. Але дія самої Binance Refugee Crypto Card також буде закрита з 20 грудня.

"Це стосується всіх карток Binance, випущених у ЄЕЗ, включно з Binance Refugee Crypto Card", - говорять в прес-службі компанії.

При цьому представники криптобіржі не називають, скільки саме українців володіє, та відповідно не зможе більше користуватися картками Binance Card.

"Хоча користувачі Binance з усього світу використовують картку для здійснення щоденних платежів за допомогою криптоактивів, ця зміна торкнулася лише близько 1% наших користувачів у всіх регіонах, де доступна ця програма. Що стосується України, ми не ділимося місцевими даними", - зазначили в прес-службі криптоплатформи.

Як клієнти Binance можуть проводити платежі без карток

В компанії запевняють, що кошти клієнтів не постраждають через завершення дії дебетових карток Binance. Справа в тому, шо гроші користувачів не зберігаються на картках, вони зберігаються в облікових записах криптоплатформи.

"Облікові записи Binance залишаються незмінними та продовжуватимуть працювати у звичайному режимі. Картка перестане працювати 20 грудня 2023 року о 00:00 UTC. Якщо користувачі мають регулярні покупки та підписки, їм доведеться зареєструвати іншу картку, щоб замінити картку Binance. Якщо цього не зробити, транзакція може бути невдалою", - попереджають в прес-службі компанії.

Тепер замість криптокарток, населення може використовувати Binance Pay. Цей сервіс можна знайти, зокрема, в додатку криптоплатформи.

Також в компанії відмітили, що з 7 листопада Binance розпочала співпрацю з фінтех проєктом CardB, що дозволяє випускати та поповнювати віртуальні криптовалютні картки.

Щоб випустити віртуальну криптовалютну картку користувачам потрібно:

мати обліковий запис Binance,

встановити мобільний додаток CardB,

дотримуватися подальших інструкцій.

"Поповнювати картку можна лише через Binance Pay будь-якою криптовалютою, яку підтримує Binance. При цьому конвертація у фіатну валюту здійснюється автоматично. Картка CardB зручна також тим, що її можна додати до Google Pay та Apple Pay", - звернули увагу в компанії.

Чому Visa та Mastercard відмовились від партнерства з Binance

Представники криптоплатформи Binance обережно коментують причини, через які Visa та Mastercard вирішили більше не підтримувати дебетові криптокартки.

"Наші партнери прийняли таке рішення. Ми не будемо коментувати від їхнього імені. Ми засмутились, дізнавшись, що Mastercard та Visa вирішила припинити це партнерство, але поважаємо це рішення. Binance дотримується високих стандартів і продовжуватиме робити те, що потрібно для нашої спільноти та наших партнерів у будь-який час", - зазначили в компанії.

Своєю чергою експерти у коментарях Delo.ua пояснюють, що Visa та Mastercard відмовились від співпраці через серйозні регуляторні проблеми криптоплатформи в США.

"В результаті ці проблеми вилилися в багатомільярдні штрафи. Тож для колишнього голови компанії Чанпена Чжао все може закінчитися не лише персональним штрафом, а й ув'язненням", - зазначає Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm.

За словами експерта, на фоні проблем Binance в США банківський та картковий бізнес не хоче отримати зайву "червону картку" і "точку контакту" з органами нагляду. Тому Visa та Mastercard вирішили відмовитися від підтримки криптокарток платформи.

"Така реакція логічна, оскільки банківський бізнес є дуже зарегульованим. Зокрема, для банків існує безліч вимог щодо ідентифікації клієнтів та операцій для запобігання нелегальним фінансовим операціям та відмиванню грошей. Тому Visa та Mastercard просто не хотіли вести спільні проєкти з Binance, щоб не отримати додаткові питання та потенційні неприємності через підозри у пособництві в сумнівних фінансових операціях". Іван Нікітченко директор Crane IP Law Firm.

Чи зможе Binance вирішити проблеми в США

Експерт Іван Нікітченко не виключає, що відома криптоплатформа зможе в майбутньому заключити мирову угоду з держорганами США та, як результат, повернути довіру міжнародних бізнес-партнерів.

"Якщо одна з найбільших компаній світу криптоіндустрії зможе привести свою діяльність до вимог регуляторних органів США і зніме всі питання щодо своєї діяльності в США, це буде дуже сильним сигналом для держорганів у всьому світі і дуже позитивним знаком для всієї галузі торгівлі криптоактивами. Вважаю, що шанси для позитивного розвитку подій в Binance доволі високи", - каже Нікітченко.

Такий сценарій розвитку подій не можна виключати. Нагадаємо, раніше Delo.ua писало, що наприкінці осені виконавчий директор Binance Чанпен Чжао подав у відставку та визнав себе винним у відмиванні грошей. Новим гендиректором призначено Річарда Тенга, який займав посаду керівника регіональних ринків компанії.

"Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого", - написав він у X (раніше Тwitter).

Відставка Чжао відбувається у рамках угоди, спрямованої на врегулювання звинувачень влади США на адресу Binance. Криптобіржа погодилася виплатити понад $4 млрд штрафу для завершення відповідного розслідування Мін'юсту США. Чжао також заплатить штраф у розмірі $50 млн.

Нагадаємо суть претензій до криптобіржі: представники Мінюсту США заявили, що компанія не вживала заходів з протидії відмиванню грошей, що, на думку чиновників, перетворило біржу на розрахунковий майданчик для всіх видів незаконних фіноперацій.

"Binance забезпечив майже $900 млн транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяв транзакціям на мільйони доларів між користувачами США та Сирії, в окупованих Росією українських регіонах, зокрема Криму, Донецьку та Луганську", – заявили представники Мінюсту США.

Крім того, в період з серпня 2017 року по квітень 2022 року відбулися прямі перекази близько $106 млн у біткоїнах на гаманці Binance.com від Hydra, яка є популярним російським ринком даркнету. Тож на думку регуляторних органів США крипто біржа часто використовувалася злочинцями та сприяв продажу незаконних товарів і послуг.