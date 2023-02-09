Криптобіржа LocalBitcoins припиняє роботу після 10 років роботи

Фінська криптовалютна біржа LocalBitcoins припиняє надання своїх послуг після більш ніж 10 років роботи на тлі тривалої криптозими.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Незважаючи на наші зусилля щодо подолання труднощів під час поточної дуже холодної криптозими, ми з жалем дійшли висновку, що LocalBitcoins більше не може надавати свої послуги торгівлі біткоїнами", - йдеться у повідомленні.

У компанії закликали клієнтів вивести кошти. На це у них буде 12 місяців, однак LocalBitcoins рекомендує зробити це якомога швидше.

Так, з 9 лютого призупинено використання гаманця LocalBitcoin (за винятком виведення своїх коштів).

Після 17 лютого клієнти LocalBitcoins зможуть увійти лише для того, щоб зняти свої біткоїни. Зазначається, що послуги торгівлі та гаманця більше не будуть доступні.

LocalBitcoins – це криптовалютна однорангова (P2P) біржа, що надавала своїм користувачам можливість купувати і продавати біткоїн.

Зазначимо, у жовтні 2022 року LocalBitcoins сповістила громадян РФ про припинення обслуговування через загальноєвропейські санкції проти країни-агресора.