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Бизнес
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Криптобиржа LocalBitcoins прекращает работу после 10 лет работы

Криптобиржа LocalBitcoins прекращает работу после 10 лет работы

Финская криптовалютная биржа LocalBitcoins прекращает предоставление своих услуг после более 10 лет работы на фоне длительной криптозимы.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Несмотря на наши усилия по преодолению трудностей во время текущей очень холодной криптозимы, мы с сожалением пришли к выводу, что LocalBitcoins больше не может предоставлять свои услуги торговли биткоинами", - говорится в сообщении.

В компании призвали клиентов вывести деньги. На это у них будет 12 месяцев, однако LocalBitcoins рекомендует сделать это как можно скорее.

Так, с 9 февраля приостановлено использование кошелька LocalBitcoin (за исключением вывода своих средств).

После 17 февраля клиенты LocalBitcoins смогут войти только для того, чтобы снять свои биткоины. Отмечается, что услуги торговли и кошелька больше не будут доступны.

LocalBitcoins – это криптовалютная одноранговая (P2P) биржа, предоставлявшая своим пользователям возможность покупать и продавать биткоин.

Отметим, в октябре 2022 года LocalBitcoins уведомила граждан РФ о прекращении обслуживания из-за общеевропейских санкций против страны-агрессора.

Автор:
Нина Комащенко