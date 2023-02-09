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Криптобиржа LocalBitcoins прекращает работу после 10 лет работы
Финская криптовалютная биржа LocalBitcoins прекращает предоставление своих услуг после более 10 лет работы на фоне длительной криптозимы.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Несмотря на наши усилия по преодолению трудностей во время текущей очень холодной криптозимы, мы с сожалением пришли к выводу, что LocalBitcoins больше не может предоставлять свои услуги торговли биткоинами", - говорится в сообщении.
В компании призвали клиентов вывести деньги. На это у них будет 12 месяцев, однако LocalBitcoins рекомендует сделать это как можно скорее.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, с 9 февраля приостановлено использование кошелька LocalBitcoin (за исключением вывода своих средств).
После 17 февраля клиенты LocalBitcoins смогут войти только для того, чтобы снять свои биткоины. Отмечается, что услуги торговли и кошелька больше не будут доступны.
LocalBitcoins – это криптовалютная одноранговая (P2P) биржа, предоставлявшая своим пользователям возможность покупать и продавать биткоин.
Отметим, в октябре 2022 года LocalBitcoins уведомила граждан РФ о прекращении обслуживания из-за общеевропейских санкций против страны-агрессора.