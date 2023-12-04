Ціна біткоїна піднялася вище $40 000

Ціна біткойна вперше цього року перевищила позначку в 40 000 доларів США на хвилі загального ентузіазму щодо зниження відсоткових ставок у США, а трейдери очікують швидкого схвалення біткойн-фондів.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у понеділок, 4 грудня, вартість біткойна сягнула 41 522 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року. У понеділок на початку дня в Азії він стабільно тримається на рівні 40 011 доларів.

За рік біткойн виріс більш ніж удвічі, оскільки вийшов із затишшя так званої "криптовалютної зими", що настала після скандалів, включаючи крах біржі FTX минулого року.

"Ми побачимо, чи протримається він протягом дня, але біткойн любить прорив великих психологічних рівнів, тому це знову збуджує біткойн-багів і додає імпульсу", - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

"Зростання на 50% із середини жовтня «здавалося, знаменує рішучий відхід від ведмежої тенденції 2022 року та початку 2023 року", — сказав Джастін д’Анетан, керівник відділу розвитку бізнесу Keyrock в Азіатсько-Тихоокеанському.

Тим часом більш ризиковані інвестиції та інші чутливі до процентних ставок активи, такі як золото, також сильно зросли за останні кілька тижнів, оскільки ринки роблять ставку на те, що Федеральна резервна система США закінчила підвищення ставок і почне їх знижувати на початку 2023 року.

Ефір, монета, пов'язана з мережею блокчейн Ethereum, також досягла в неділю 1-1/2 річного максимуму, досягнувши 2218 доларів і стабілізувавшись на рівні 2197 доларів.

І біткойн, і ефір залишаються значно нижче своїх рекордних максимумів 2021 року, які перевищували 60 тисяч доларів і 4 тисячі доларів відповідно.

Зауважимо, за базовим сценарієм ціна Bitcoin може відкотитися до підтримки $27-30 тис. вже у грудні, говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. Після цього до квітня 2024 року, тобто напередодні халвінгу, криптовалютний бенчмарк подорожчає до $35-40 тис. Більше про те, які прогнози курсу біткоїну надають українські та іноземні експерти, Delo.ua розповідає у статті "Напередодні халвінгу. Чи здивує інвесторів курс біткоїну найближчі півроку".

Джерело фото: ua.depositphotos.com