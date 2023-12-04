Цена биткоина поднялась выше $40 000

Цена биткойна впервые в этом году превысила отметку в 40 000 долларов США на волне всеобщего энтузиазма по снижению процентных ставок в США, а трейдеры ожидают быстрого одобрения биткойн-фондов.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в понедельник, 4 декабря, стоимость биткойна достигла 41 522 долларов, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года. В понедельник в начале дня в Азии он стабильно держится на уровне 40 011 долларов.

За год биткойн вырос более чем вдвое, поскольку вышел из затишья наступившей после скандалов так называемой "криптовалютной зимы", включая крах биржи FTX в прошлом году.

"Мы увидим, продержится ли он в течение дня, но биткойн любит прорыв больших психологических уровней, поэтому это снова возбуждает биткойн-багов и придает импульсу", - сказал аналитик Capital.com Кайл Родда.

"Рост на 50% с середины октября "казалось, знаменует решительный уход от медвежьей тенденции 2022 года и начала 2023 года", - сказал Джастин д'Анетан, руководитель отдела развития бизнеса Keyrock в Азиатско-Тихоокеанском.

Между тем, более рискованные инвестиции и другие чувствительные к процентным ставкам активы, такие как золото, также сильно выросли за последние несколько недель, поскольку рынки делают ставку на то, что Федеральная резервная система США закончила повышение ставок и начнет их снижать в начале 2023 года.

Эфир, монета, связанная с сетью блокчейн Ethereum, также достигла в воскресенье 1-1/2 годового максимума, достигнув 2218 долларов и стабилизировавшись на уровне 2197 долларов.

И биткойн, и эфир остаются значительно ниже своих рекордных максимумов 2021 года, превышающих 60 тысяч долларов и 4 тысячи долларов соответственно.

Отметим, что по базовому сценарию цена Bitcoin может откатиться к поддержке $27-30 тыс. уже в декабре, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак. После этого к апрелю 2024 года, то есть накануне халвинга, криптовалютный бенчмарк подорожает до $35-40 тыс. Более того, какие прогнозы курса биткоина предоставляют украинские и иностранные эксперты, Delo.ua рассказывает в статье "Накануне халвинга. Удивит ли инвесторов курс биткоя полгода".

Источник фото: ua.depositphotos.com