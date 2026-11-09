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Meta вводит ИИ-проверку возраста в Instagram по всему миру на фоне судебных исков

Meta
Meta вводит ИИ-проверку возраста в Instagram по всему миру на фоне судебных исков

Американская корпорация Meta Platforms объявила о глобальном расширении технологии определения возраста с помощью искусственного интеллекта. Система будет автоматически переводить миллионы подростков в специальный режим защиты "Подростковые аккаунты" (Teen Accounts) в Instagram, даже если во время регистрации они указали совершеннолетний возраст.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Специальный режим для подростков уже работает в Instagram, Facebook и Messenger. Он содержит встроенные ограничения, автоматически сужает круг пользователей, которые могут контактировать с подростками, ограничивает доступный контент и устанавливает лимиты на время в приложениях.

Родители в США уже в этом месяце начнут получать в Instagram уведомления с пояснениями, как именно алгоритмы проверяют возраст ребенка и подключают защитные меры.

В Австралии для более точного определения возраста Meta уже начала использовать возрастные сигналы от Apple. Кроме того, компания продолжает запускать эту технологию в Facebook и планирует до конца года интегрировать аналогичные алгоритмы в соцсети Threads по всему миру.

Многомиллиардные иски и обвинения в причинении вреда детям

Нововведения внедряют на фоне целого ряда судебных исков, в которых Meta упрекают причинение вреда психическому здоровью юных пользователей. В августе корпорация заключила мировые соглашения на сумму до 18 млрд долларов практически со всеми американскими штатами и территориями, чтобы урегулировать коллективные претензии генеральных прокуроров.

По условиям договоренностей, Meta обязалась значительно усовершенствовать инструменты распознавания подростков и детей младше 13 лет.

Также в прошлом месяце во время процесса в Лос-Анджелесе компания согласилась на урегулирование с несовершеннолетним истцом. В жалобе утверждалось, что алгоритмы Instagram и Facebook специально создали для формирования зависимости, что привело к проблемам с ментальным здоровьем и расстройствам пищевого поведения.

Напомним, ранее сообщалось, что американская корпорация Meta планировала масштабировать технологические средства защиты для подростковых аккаунтов на 27 стран Европейского Союза. Кроме того, новые меры безопасности впервые появятся в Facebook на территории США, а в июне – в Великобритании и ЕС.

Автор:
Максим Кольц

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