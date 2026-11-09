Meta запроваджує ШІ-перевірку віку в Instagram по всьому світу на тлі судових позовів

Американська корпорація Meta Platforms оголосила про глобальне розширення технології визначення віку за допомогою штучного інтелекту. Система автоматично переводитиме мільйони підлітків у спеціальний режим захисту "Підліткові акаунти" (Teen Accounts) в Instagram, навіть якщо під час реєстрації вони вказали повнолітній вік.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Спеціальний режим для підлітків уже працює в Instagram, Facebook та Messenger. Він містить вбудовані обмеження, автоматично звужує коло користувачів, які можуть контактувати з підлітками, обмежує доступний контент і встановлює ліміти на час у додатках.

Батьки у США вже цього місяця почнуть отримувати в Instagram сповіщення з поясненнями, як саме алгоритми перевіряють вік дитини та підключають захисні заходи.

В Австралії для точнішого визначення віку Meta вже почала використовувати вікові сигнали від Apple. Крім того, компанія продовжує запускати цю технологію у Facebook і планує до кінця року інтегрувати аналогічні алгоритми у соцмережу Threads по всьому світу.

Багатомільярдні позови та звинувачення в заподіянні шкоди дітям

Нововведення впроваджують на тлі цілої низки судових позовів, у яких Meta закидають заподіяння шкоди психічному здоров'ю юних користувачів. У серпні корпорація уклала мирові угоди на суму до 18 мільярдів доларів практично з усіма американськими штатами й територіями, щоб врегулювати колективні претензії генеральних прокурорів.

За умовами домовленостей, Meta зобов'язалася значно вдосконалити інструменти розпізнавання підлітків і дітей віком до 13 років.

Також минулого місяця під час процесу в Лос-Анджелесі компанія погодилася на врегулювання з неповнолітнім позивачем. У скарзі стверджувалося, що алгоритми Instagram та Facebook навмисно створили для формування залежності, що призвело до проблем із ментальним здоров'ям та розладів харчової поведінки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська корпорація Meta планувала масштабувати технологічні засоби захисту для підліткових акаунтів на всі 27 країн Європейського Союзу. Крім того, нові заходи безпеки вперше з'являться у Facebook на території США, а в червні — у Великій Британії та ЄС.