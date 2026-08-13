Meta заблокировала более 750 тысяч аккаунтов подростков из-за запрета соцсетей

Компания Meta Platforms Inc. заявила о блокировании доступа к более чем 750 тысячам аккаунтов в Instagram и Facebook в Австралии, принадлежавших пользователям в возрасте до 16 лет. Меры приняты в рамках выполнения жесткого законодательства страны об ограничении использования соцсетей несовершеннолетними.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным компании, итоговая цифра охватывает как профили, заблокированные до вступления закона в силу, так и удаленные позже. В общей сложности Meta закрыла 462 тысячи аккаунтов в Instagram и 294 тысячи в Facebook. Для обнаружения нарушителей техногигант использует алгоритмы искусственного интеллекта и другие методы верификации возраста.

Эффективность запрета и обход ограничений

Несмотря на усилия платформы, регуляторы и эксперты указывают на недостаточную эффективность текущих мер:

Отчет регулятора: по данным австралийского регулятора по онлайн-безопасности, за первые три месяца действия закона доля пользующихся соцсетями подростков до 16 лет снизилась лишь незначительно — с 85,9% до 81,5%.

Пробелы проверки: около 38% опрошенных детей в возрасте от 10 до 15 лет, имеющих аккаунты в Instagram, отметили, что продолжили пользоваться платформой, поскольку она до сих пор не запросила у них подтверждение возраста. У Facebook этот показатель составляет около 28%.

В Meta заверили, что процесс проверки продолжается, и количество удалённых аккаунтов будет продолжать расти. Вместе с тем австралийский опыт является прецедентом более двух десятков стран, которые сейчас рассматривают подобные ограничения для подростков.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta закрыла более 550 000 аккаунтов австралийских подростков на начальном этапе исполнения закона. Основной удар тогда пришелся на Instagram, Facebook и Threads.