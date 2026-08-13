Бывший глава Disney и брат зятя Трампа покупают известный баскетбольный клуб за $12,5 млрд.

Американский баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Los Angeles Lakers) готовят продать за $12,5 млрд. Покупателями выступают венчурный инвестор Джошуа Кушнер и бывший генеральный директор компании Disney Боб Айгер. Соглашение станет самой дорогой продажей спортивной франшизы в истории.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ESPN.

Сумма сделки в $12,5 млрд больше чем на четверть превышает предыдущий рекорд оценки клуба ($10 млрд). Процесс продажи еще предстоит официально утвердить советом управляющих NBA, заседание которого запланировано на следующий месяц в Нью-Йорке.

Кто покупает и продает легендарный клуб

Сначала Кушнер и Айгер планировали участвовать в создании новой франшизы NBA в Лас-Вегасе, однако решили приобрести "Лейкерс" у нынешнего владельца Марка Уолтера. Отметим, что Уолтер выкупил контрольный пакет акций в семье Басс только в прошлом году за $10 млрд.

Детали о новых владельцах и продавце:

Джошуа Кушнер: 41-летний основатель венчурной фирмы Thrive Capital, а также брат Джареда Кушнера (зятя Дональда Трампа). Для завершения соглашения с "Лейкерсом" ему придется продать свою миноритарную долю в клубе "Майами Хит".

Боб Айгер: 75-летний эксочельщик Disney, который в этом году покинул свой пост. Он вместе с женой также владеет контрольным пакетом женского футбольного клуба Angel City FC.

Марк Уолтер: сохранит другие спортивные активы, в том числе доли в "Лос-Анджелес Доджерс", английском "Челси", а также автогоночные команды (включая Cadillac в Формуле-1).

"Лос-Анджелес Лейкерс" является одной из самых успешных команд в истории Национальной баскетбольной ассоциации, имея в своем наследии 17 чемпионских титулов лиги.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Disney подскочили на 4% благодаря стримингу и новой стратегии роста. Медиагигант сообщил о финансовых результатах, которые оказались лучше ожиданий аналитиков Уолл-стрит.