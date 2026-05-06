Акции Disney подскочили на 4% благодаря стримингу и новой стратегии роста

Медиагигант Walt Disney сообщил о квартальных финансовых результатах, которые оказались лучше ожиданий Уолл-стрит. Рост доходов обеспечили подразделения стриминга и тематических парков, что позволило акциям компании подскочить более чем на 4% на премаркете.

Это был первый полный отчетный период для нового главного исполнительного директора Джоша Д'Амаро, возглавившего компанию в середине марта. Новый руководитель подтвердил прогноз, согласно которому рост доходов должен ускориться во втором полугодии финансового года.

Финансовые показатели и успехи подразделений

За период с января по март Disney продемонстрировала положительную динамику в ключевых областях деятельности.

Ключевые цифры отчета:

Общая прибыль: скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $1,57 при ожидаемых $1,49.

Выручка: компания получила $25,2 млрд дохода, превзойдя прогноз аналитиков в $24,78 млрд.

Развлекательный сектор: операционная прибыль подразделения выросла на 6% до $1,34 млрд благодаря увеличению доходов от подписки на Disney+ и рекламе.

Кинопрокат: успеху способствовали прошлогодние хиты "Зоотрополис 2" и "Аватар: Огонь и пепел", которые продолжали приносить стабильный доход.

Парки и круизы: операционный доход дивизиона Experiences вырос на 5% из-за более высоких расходов посетителей в США и популярности круизных лайнеров.

Спортивное направление: операционная прибыль ESPN снизилась на 5% до $652 млн из-за более высоких затрат на спортивные права и производство.

Джош Д'Амаро отметил, что компания будет фокусироваться на инвестициях в контент, расширении парков развлечений и внедрении искусственного интеллекта для оптимизации медиа-бизнеса. По его прогнозу, рост прибыли на акцию по итогам 2026 финансового года должен составить около 12%.

