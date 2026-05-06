- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Акции Disney подскочили на 4% благодаря стримингу и новой стратегии роста
Медиагигант Walt Disney сообщил о квартальных финансовых результатах, которые оказались лучше ожиданий Уолл-стрит. Рост доходов обеспечили подразделения стриминга и тематических парков, что позволило акциям компании подскочить более чем на 4% на премаркете.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.
Это был первый полный отчетный период для нового главного исполнительного директора Джоша Д'Амаро, возглавившего компанию в середине марта. Новый руководитель подтвердил прогноз, согласно которому рост доходов должен ускориться во втором полугодии финансового года.
Финансовые показатели и успехи подразделений
За период с января по март Disney продемонстрировала положительную динамику в ключевых областях деятельности.
Ключевые цифры отчета:
- Общая прибыль: скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $1,57 при ожидаемых $1,49.
- Выручка: компания получила $25,2 млрд дохода, превзойдя прогноз аналитиков в $24,78 млрд.
- Развлекательный сектор: операционная прибыль подразделения выросла на 6% до $1,34 млрд благодаря увеличению доходов от подписки на Disney+ и рекламе.
- Кинопрокат: успеху способствовали прошлогодние хиты "Зоотрополис 2" и "Аватар: Огонь и пепел", которые продолжали приносить стабильный доход.
- Парки и круизы: операционный доход дивизиона Experiences вырос на 5% из-за более высоких расходов посетителей в США и популярности круизных лайнеров.
- Спортивное направление: операционная прибыль ESPN снизилась на 5% до $652 млн из-за более высоких затрат на спортивные права и производство.
Джош Д'Амаро отметил, что компания будет фокусироваться на инвестициях в контент, расширении парков развлечений и внедрении искусственного интеллекта для оптимизации медиа-бизнеса. По его прогнозу, рост прибыли на акцию по итогам 2026 финансового года должен составить около 12%.
Напомним, YouTube обогнал Disney, Paramount и Warner Bros по доходу от рекламы в 2025 году. В прошлом году платформа YouTube заработала на рекламе $40,4 млрд, что превысило совокупные рекламные доходы крупнейших традиционных медиахолдингов мира.