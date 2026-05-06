Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Акции Disney подскочили на 4% благодаря стримингу и новой стратегии роста

Disney
Акции Disney подскочили на 4% благодаря стримингу и новой стратегии роста / Unsplash

Медиагигант Walt Disney сообщил о квартальных финансовых результатах, которые оказались лучше ожиданий Уолл-стрит. Рост доходов обеспечили подразделения стриминга и тематических парков, что позволило акциям компании подскочить более чем на 4% на премаркете.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Это был первый полный отчетный период для нового главного исполнительного директора Джоша Д'Амаро, возглавившего компанию в середине марта. Новый руководитель подтвердил прогноз, согласно которому рост доходов должен ускориться во втором полугодии финансового года.

Финансовые показатели и успехи подразделений

За период с января по март Disney продемонстрировала положительную динамику в ключевых областях деятельности.

Ключевые цифры отчета:

  • Общая прибыль: скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $1,57 при ожидаемых $1,49.
  • Выручка: компания получила $25,2 млрд дохода, превзойдя прогноз аналитиков в $24,78 млрд.
  • Развлекательный сектор: операционная прибыль подразделения выросла на 6% до $1,34 млрд благодаря увеличению доходов от подписки на Disney+ и рекламе.
  • Кинопрокат: успеху способствовали прошлогодние хиты "Зоотрополис 2" и "Аватар: Огонь и пепел", которые продолжали приносить стабильный доход.
  • Парки и круизы: операционный доход дивизиона Experiences вырос на 5% из-за более высоких расходов посетителей в США и популярности круизных лайнеров.
  • Спортивное направление: операционная прибыль ESPN снизилась на 5% до $652 млн из-за более высоких затрат на спортивные права и производство.

Джош Д'Амаро отметил, что компания будет фокусироваться на инвестициях в контент, расширении парков развлечений и внедрении искусственного интеллекта для оптимизации медиа-бизнеса. По его прогнозу, рост прибыли на акцию по итогам 2026 финансового года должен составить около 12%.

Напомним, YouTube обогнал Disney, Paramount и Warner Bros по доходу от рекламы в 2025 году. В прошлом году платформа YouTube заработала на рекламе $40,4 млрд, что превысило совокупные рекламные доходы крупнейших традиционных медиахолдингов мира.

Автор:
Максим Кольц