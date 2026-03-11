Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

YouTube обогнал Disney, Paramount и Warner Bros по доходу от рекламы в 2025 году

платформа Ютуб
YouTube все еще отстает от Meta по доходу от рекламы. Фото: unsplash

В 2025 году платформа YouTube получила потрясающие $40,4 млрд рекламных доходов, что превышает суммарные доходы Disney, NBC, Paramount и Warner Bros. Discovery (WBD), общий объем которых составил $37,8 миллиарда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает TechCrunch.

Рекламные доходы YouTube в 2025 году не только превзошли общие показатели четырех основных голливудских студий, но и стали значительным рывком по сравнению с 2024 годом. Тогда доход YouTube от рекламы в $36,1 млрд не дотянул до $41,8 млрд рекламных доходов, которые вместе заработали Disney, NBCU, Paramount и WBD. Теперь ситуация изменилась.

Студии борются с сокращением телевизионной аудитории и постоянно растущими затратами на производство и вкладывают миллионы в собственные стриминговые платформы, однако им становится все труднее успевать за YouTube.

Общий доход YouTube в 2025 году вырос до 60 миллиардов долларов. Большая часть дохода YouTube теперь поступает от подписок, среди которых такие сервисы как YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music и NFL Sunday Ticket.

В то же время, YouTube все еще отстает от Meta, которые в 2025 году получили $196,2 миллиарда доходов от рекламы. Однако рекламодатели массово переходят на YouTube, потому что именно там аудитория (особенно моложе) проводит свое время. Доходы от рекламы YouTube достигли $11,4 миллиарда в четвертом квартале.

Напомним, что в начале года YouTube объявил о запуске нового пакета инструментов и стандартов, предоставляющих родителям больше возможностей контролировать, какой контент смотрят их дети на платформе.

Автор:
Ольга Сичь