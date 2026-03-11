YouTube обогнал Disney, Paramount и Warner Bros по доходу от рекламы в 2025 году

В 2025 году платформа YouTube получила потрясающие $40,4 млрд рекламных доходов, что превышает суммарные доходы Disney, NBC, Paramount и Warner Bros. Discovery (WBD), общий объем которых составил $37,8 миллиарда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает TechCrunch.

Рекламные доходы YouTube в 2025 году не только превзошли общие показатели четырех основных голливудских студий, но и стали значительным рывком по сравнению с 2024 годом. Тогда доход YouTube от рекламы в $36,1 млрд не дотянул до $41,8 млрд рекламных доходов, которые вместе заработали Disney, NBCU, Paramount и WBD. Теперь ситуация изменилась.

Студии борются с сокращением телевизионной аудитории и постоянно растущими затратами на производство и вкладывают миллионы в собственные стриминговые платформы, однако им становится все труднее успевать за YouTube.

Общий доход YouTube в 2025 году вырос до 60 миллиардов долларов. Большая часть дохода YouTube теперь поступает от подписок, среди которых такие сервисы как YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music и NFL Sunday Ticket.

В то же время, YouTube все еще отстает от Meta, которые в 2025 году получили $196,2 миллиарда доходов от рекламы. Однако рекламодатели массово переходят на YouTube, потому что именно там аудитория (особенно моложе) проводит свое время. Доходы от рекламы YouTube достигли $11,4 миллиарда в четвертом квартале.

Напомним, что в начале года YouTube объявил о запуске нового пакета инструментов и стандартов, предоставляющих родителям больше возможностей контролировать, какой контент смотрят их дети на платформе.