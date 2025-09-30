YouTube заплатит Трампу $24,5 млн за удаление его аккаунта

YouTube согласился выплатить президенту США Дональду Трампу 24,5 миллиона долларов в рамках мирового соглашения по иску, которое он подал после блокировки своего аккаунта в 2021 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN.

Издание напоминает, что YouTube, принадлежащий Alphabet (Google), заблокировал канал Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Платформа тогда заявила, что удалила видео с его выступлениями из-за угрозы призывов к насилию. Канал был восстановлен только в марте 2023 года.

Отмечается, что из этой суммы $22 млн. пойдут в фонд восстановления Национальной аллеи в Вашингтоне — на строительство нового бального зала Белого дома.

Еще 2,5 млн получат другие истцы - в частности, Американский консервативный союз и писательница Наоми Вольф.

Это последнее из трех дел Трампа против соцсетей. Ранее Meta заплатила $25 млн, а X – около $10 млн.

Договоренность с YouTube стала последней в ряде урегулированных исков, которые Трамп подавал против соцсетей после ухода из Белого дома.

Недавно Трамп подал иск на 15 миллиардов долларов против издания New York Times и нескольких ее журналистов, обвинив их в клевете и подрыве деловой репутации.