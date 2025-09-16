Трамп подал иск против New York Times за клевету и диффамацию на 15 миллиардов долларов: что известно

Президент США Дональд Трамп 15 сентября подал иск о клевете на 15 миллиардов долларов против New York Times и нескольких ее журналистов, обвинив их в клевете, диффамации и подрыве деловой репутации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The Washington Post.

В социальной сети Truth Social Трамп назвал 174-летнюю газету "одной из самых плохих и дегенеративных газет в истории страны".

" New York Times слишком долго позволяли свободно врать, очернивать и позорить меня, и это прекращается сейчас!" – написал он.

Как утверждает WP, Трамп подал иск в Окружной суд США Среднего округа Флориды, назвав ответчиками компанию New York Times и журналистов Сюзанну Крейг, Расса Бюттнера, Питера Бейкера и Майкла С. Шмидта. Также ответчиком названо издательство Penguin Random House, издатель книги под названием "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха", соавторами которой являются Крейг и Бюттнер.

В 85-страничном иске Трамп утверждает, что публикации газеты и ее издательства Penguin Random House содержат "пренебрежительные искажения и выдумки", написанные с целью нанести ему максимальный ущерб. По его словам, эти материалы значительно повредили его личной и деловой репутации, а также нанесли огромный экономический ущерб, в частности, снижение стоимости акций Trump Media & Technology Group (TMTG).

"Ущерб, причиненный стоимости акций TMTG, является одним из примеров того, как клевета ответчиков нанесла ущерб президенту Трампу", - отметили его адвокаты.

Это уже не первый его иск против СМИ: ранее он судился с The Wall Street Journal, требуя $10 миллиардов за клевету.

Напомним, в августе Дональд Трамп заявил, что телеканалы ABC и NBC распространяют "феечные новости" и предвзято освещают его работу. Поэтому он призвал Федеральную комиссию по связи лишить их лицензий.