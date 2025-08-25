Трамп угрожает лишить лицензии телеканалы ABC и NBC, которые его критикуют

Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканалы ABC и NBC распространяют "фейковые новости" и предвзято освещают его работу. Поэтому он призвал Федеральную комиссию по связи лишить их лицензий.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, несмотря на высокий уровень популярности и, как он считает, один из самых успешных восьми месяцев в истории президентства, эти каналы представляют 97% "отрицательных новостей" о нем.

"Если это так, то они просто рукой Демократической партии и, по мнению многих, Федеральная комиссия по связи должна лишить их лицензий. Я полностью поддерживаю это, потому что они настолько пристрастны и неправдивы, что представляют реальную угрозу для нашей демократии", – отметил президент США.

В другом сообщении Трамп отметил, что имеет высокие рейтинги поддержки, однако не уточнил, на какие данные он ссылается.

"За исключением того, что пишут и транслируют в фейковых новостях, у меня сейчас самые высокие рейтинги, которые когда-либо имел — некоторые из них более 60% и даже выше 70%", - подчеркнул он.

Ранее Трамп обрушился с критикой на программу "60 Minutes", выходящую на американском канале CBS после выхода в эфир интервью с президентом Владимиром Зеленским, и сюжет о Гренландии. Политик пригрозил телеканалу судебным иском .