Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,49

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп угрожает лишить лицензии телеканалы ABC и NBC, которые его критикуют

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканалы ABC и NBC распространяют "фейковые новости" и предвзято освещают его работу. Поэтому он призвал Федеральную комиссию по связи лишить их лицензий.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, несмотря на высокий уровень популярности и, как он считает, один из самых успешных восьми месяцев в истории президентства, эти каналы представляют 97% "отрицательных новостей" о нем.

"Если это так, то они просто рукой Демократической партии и, по мнению многих, Федеральная комиссия по связи должна лишить их лицензий. Я полностью поддерживаю это, потому что они настолько пристрастны и неправдивы, что представляют реальную угрозу для нашей демократии", – отметил президент США.

В другом сообщении Трамп отметил, что   имеет высокие рейтинги поддержки, однако не уточнил, на какие данные он ссылается.

"За исключением того, что пишут и транслируют в фейковых новостях, у меня сейчас самые высокие рейтинги, которые когда-либо имел — некоторые из них более 60% и даже выше 70%", - подчеркнул он.

Ранее Трамп обрушился с критикой на программу "60 Minutes", выходящую на американском канале CBS после выхода в эфир интервью с президентом Владимиром Зеленским, и сюжет о Гренландии. Политик пригрозил телеканалу судебным иском .

Автор:
Татьяна Бессараб