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Трамп планирует судиться с CBS News из-за интервью с Зеленским, требуя отзыва их лицензии

Дональд Трамп
Трамп хочет подать в суд на CBS News

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на программу "60 Minutes", выходящую на американском канале CBS после выхода в эфир интервью с президентом Владимиром Зеленским, и сюжета о Гренландии. Политик пригрозил телеканалу судебным иском.

Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

По его мнению, телеканал вышел из-под контроля и должен "заплатить большую цену" за его преследование.

"Почти еженедельно 60 Minutes, против которой подан иск на миллиарды долларов за фальсификацию президентских выборов 2024 года в интервью с потерпевшим неудачу кандидатом в президенты Камалой Гаррис, вспоминает имя Трамп в унизительной и клеветнической форме", — заявил Трамп.

По словам президента США, трансляция в минувшие выходные "превзошла все". Он утверждает, что канал представил две ложные истории: одну о войне в Украине, которая, по его мнению, не началась бы при его президентстве, и другую о Гренландии, которую, по его словам, CBS осветила ложно.

"Для меня большая честь подать в суд на "60 Minutes", CBS Fake News и Paramount за их мошеннические до неузнаваемости репортажи... Они не "новое шоу", а бесчестный политический оперативник, просто замаскированный под "новости", и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны потерять лицензию", - заявил президент США.

Он уже обратился к главе Федеральной комиссии по коммуникациям Брендана Карра с просьбой наложить максимальные санкции против CBS за "неправомерное поведение". Телеканал пока официально не прокомментировал это.

Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

В интервью CBS News президент Владимир Зеленский подчеркнул, что будет рад встретить Трампа в Украине, чтобы он мог "понять, что здесь происходит". Также он напомнил, что при администрации Трампа поддержка США резко сократилась.

"Пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами по переговорам, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских, воинов, больницы, церкви, раненых или погибших детей. Приезжайте, посмотрите, и тогда будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете с. кой актеров на улицах. Вы можете отправиться именно туда, куда хотите, в любой подвергшийся атакам», — сказал он.

Зеленский добавил, что Путин потратил $1 трлн на финансирование войны, и присоединившиеся к войне интересанты не захотят останавливаться.

Автор:
Татьяна Бессараб