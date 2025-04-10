Трамп объяснил, почему отсрочил введение пошлин для всех стран, кроме Китая: что говорит

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что позволил использовать 90-дневную паузу на введение США новых пошлин на иностранные товары, кроме китайских, потому что "люди разнервничались".

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Об этом сообщает CNN.

Люди разнервничались

" Я просто увидел, что люди начали немного нервничать, паниковать — кто-то радовался слишком рано, кто-то уже боялся, будто все пропало. Слишком много суеты, эмоций. Не так, как эти настоящие чемпионы рядом, которые держатся уверенно ", — объяснил президент США.

Трамп признал, что распорядился о паузе для пошлин из-за падения на фондовых рынках и рассказал, как следил за ситуацией, назвав ее "очень сложной" и "вызывающей тошноту".

Президент США также предположил, что некоторые американские компании будут освобождены от пошлин на этот 90-дневный период, какие именно – он выберет "инстинктивно".

Надо иметь гибкость

Трамп, отвечая на вопрос, как люди могут ему доверять после того, как в понедельник он объявил, что никаких пауз относительно пошлин не будет, а уже в среду отсрочил их на 90 дней, заметил, что нужно быть "гибким".

"Надо иметь гибкость. Можно сказать: "Вот стена, и я ее прошибу. Пройду сквозь нее во что бы то ни стало". Но иногда так не получится. И тогда надо быть готовым обойти стену. Так же в финансовых рынках. Они меняются. Посмотрите, что произошло сегодня: еще несколько дней назад все выглядело мрачно, а сейчас — возможно, самый большой день в истории финансов. Это же огромная разница", - сказал глава Белого дома.

При этом Трамп подчеркнул, что считает верным принятое решение начать торговую войну.

"Увидим, как все это сработает. Я думаю, все получится отлично", — сказал Трамп.

Как заявили в Белом доме, 90-дневный "тарифный мораторий" не распространяется на пошлины в торговле с Канадой и Мексикой. Там сообщили, что в дополнение к 10-процентному тарифу на энергоносители и калий остается действующим 25-процентный тариф на транзакции между Канадой и Мексикой, не входящие в USMCA (зона свободной торговли с этими странами).

Пошлина Трампа

Ранее Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые вели переговоры.

Также Трамп рассказывал, что лидеры пострадавших от его пошлин стран унижаются перед ним, "целуют его в зад", чтобы договориться о снижении тарифов.

9 апреля Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.