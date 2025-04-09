Ответ Трампу: ЕС вводит пошлины на товары США на 21 млрд евро

Европейский Союз одобрил пошлины на американские товары на общую сумму около 21 млрд евро (23,2 млрд долларов США) в ответ на 25-процентные пошлины, введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на экспорт стали и алюминия из стран-членов ЕС.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Большинство из 27 государств ЕС 9 апреля проголосовали за пошлины на товары из США. Некоторые из них вступят в силу в середине апреля. Тарифы будут нацелены на политически чувствительные американские штаты и включать такие товары, как соевые бобы из Луизианы, где проживает спикер палаты представителей Майк Джонсон, а также алмазы, сельскохозяйственную продукцию, птицу и мотоциклы.

Однако в ЕС заявили, что контрмеры могут быть приостановлены в любое время, "если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров".

Этот шаг усиливает растущую трансатлантическую торговую войну, поскольку США также применили универсальный тариф в размере 20% почти ко всему европейскому экспорту, а также отдельную пошлину в размере 25% на автомобили и некоторые автозапчасти.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что объявит о дополнительных тарифах на пиломатериалы, полупроводниковые чипы и фармацевтическую продукцию. Все новые тарифы Трампа затрагивают около 380 млрд евро товаров ЕС.

По данным издания, некоторые из тарифов ЕС вступят в силу 15 апреля, в то время как другой список будет введен в середине мая, а третий начнет действовать с 1 декабря. Большинство целевых товаров будут облагаться 25%-ным тарифом, а несколько категорий — 10%-ным сбором.

Следует отметить, что бурбон был исключен из списка под давлением государств-членов ЕС после того, как Трамп пригрозил ввести 200% пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран.

Трамп неоднократно нападал на ЕС, крупнейшего торгового партнера Соединенных Штатов, заявляя, что его создали, чтобы обмануть США, и что профицит блока в торговле товарами является свидетельством несправедливых отношений.

Европейский Союз по-прежнему хочет найти решение тарифного спора путем переговоров, но до сих пор ему не удалось провести содержательные переговоры с администрацией США.

Для ЕС борьба за американские тарифы на металлы началась в 2018 году в первый срок Трампа, когда США ввели пошлины на европейский экспорт стали и алюминия на сумму около 7 миллиардов долларов, ссылаясь на проблемы национальной безопасности. Обе стороны договорились о временном перемирии в 2021 году, когда США частично сняли свои меры и ввели ряд тарифных квот, при превышении которых на металлы налагаются пошлины, в то время как ЕС заморозил все свои ограничительные меры.

Напомним, сегодня, 9 апреля, Пекин объявил о введении дополнительных пошлин на американские товары, повысив общий уровень тарифов до 84%. Торговый конфликт между США и Китаем стремительно обострился .