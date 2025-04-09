"В ближайшее время": Трамп анонсировал новые пошлины еще для одной отрасли

Президент США Дональд Трамп заявил, что давно обещанные им пошлины на фармацевтические препараты скоро вступят в силу. Это очередной сигнал о том, что он планирует продолжать вводить больше отраслевых пошлин, несмотря на негативные последствия для рынка от его глобальных пошлин.

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Об этом сообщает Bloomberg.

"В ближайшее время мы объявим о введении большого тарифа на фармацевтические препараты", — заявил Трамп во вторник, 8 апреля, на благотворительном гала-вечере для республиканцев в Палате представителей, не прибегая к подробностям запланированного налога.

"Только мы это сделаем, они бросятся обратно в нашу страну, потому что мы – большой рынок. Наше преимущество перед всеми в том, что мы большой рынок", — сказал президент США.

Он давно сетовал на нехватку отечественного фармацевтического производства и неоднократно обещал ввести пошлины, чтобы увеличить мощности в стране.

О пошлинах для фармкомпаний Дональд Трамп говорил еще 24 марта: "Мы объявим о фармацевтических препаратах в какой-то момент в не столь отдаленном будущем. Мы больше не производим фармацевтические препараты, и если у нас возникнут проблемы вроде войн или чего-то еще, нам понадобится сталь, нам понадобится".

Его администрация дала понять, что они будут использовать так называемые полномочия раздела 232 для введения собрания. Кроме фармацевтических препаратов, Белый дом пообещал ввести дополнительные отраслевые пошлины, включая пошлины на пиломатериалы и полупроводниковые чипы, хотя сроки и детали неясны.

Напомним, США вводят дополнительные 50% пошлин на импорт из Китая. Теперь полный размер тарифов будет составлять 104%. Они будут работать с 9 апреля.