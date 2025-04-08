Маск просит Трампа отменить новые пошлины: его состояние упало ниже $300 млрд

Миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск лично пытался убедить президента Дональда Трампа отказаться от тарифов, введенных им против других стран.

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Об этом пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Маск обратился к Трампу с просьбой отменить новые пошлины

Отмечается, что ранее Маск также критиковал жесткий подход к пошлинам советника Трампа по торговле Питера Наварро, который помогал в подготовке новых тарифных планов.

«Степень доктора экономики в Гарварде – это плохо, а не хорошо», – говорил о нем Маск.

В ответ Наварро заявил, что о Маске важно понять то, что он продает автомобили и, мол, не разбирается в вопросах тарифов.

Поэтому глава DOGE решил напрямую обратиться к Трампу по поводу тарифной политики. Однако частные переговоры с ним не принесли результата, поскольку американский президент 7 апреля объявил о планах ввести еще большие — 50-процентные — пошлины на товары из Китая.

Маск, также гендиректор Tesla, считает пошлины вредными для международной торговли и собственного бизнеса, поскольку компания имеет большие рынки как в США, так и в Китае.

Как пишет WP, многие бизнесмены, поддерживавшие Трампа, разочарованы его тарифной политикой. Некоторые из них пытались повлиять на администрацию Белого дома и обращались в Маску и вице-президенту Джей Ди Венсу с просьбой ввести более умеренную торговую стратегию.

Чистый капитал Илона Маска упал ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября

Состояние владельца Tesla Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов впервые с ноября, пишет Bloomberg.

Маск потерял 4,4 миллиарда долларов в понедельник после того, как акции Tesla уменьшили его общее состояние до 297,8 миллиарда долларов. В этом году Маск потерял 134,7 миллиарда долларов, хотя еще в декабре он стал первым человеком, чей собственный капитал достиг и превысил отметку в 400 миллиардов долларов.

Как ранее сообщалось, самые богатые люди мира потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов из-за падения мировых рынков, вызванного новыми пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом.