Акции Tesla рекордно рухнули: как это комментирует Илон Маск

Акции компании Tesla миллиардера Илона Маска резко упали на 36% за первые три месяца 2025 года, что является самым резким падением с 2022 года.

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Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что акции Tesla подверглись третьему самому крутому падению за 15 лет существования компании на публичном рынке, снизившись на 36% за первые три месяца года.

В последний раз у Tesla были худшие показатели в конце 2022 года, когда акции упали на 54%. Тогда это было связано с продажей генеральным директором Илоном Маском акций Tesla на сумму более 22 миллиардов долларов для финансирования его приобретения Twitter, позже переименованного в X, за 44 миллиарда долларов.

Что говорит Маск

Как пишет издание, компания сейчас наблюдает снижение продаж новых автомобилей и сталкивается с беспокойством по поводу новых тарифов президента США Дональда Трампа, а также протестов, связанных с ролью генерального директора Илона Маска в администрации Белого дома.

Tesla потеряла более 460 миллиардов долларов рыночной капитализации за квартал, тогда как возглавляемый Маском DOGE (Департамент эффективности правительства) убеждает, что сейчас сэкономил 140 миллиардов долларов, уволив десятки тысяч федеральных служащих.

«Мои акции Tesla сократились примерно вдвое. Я говорю, что это очень дорогостоящая работа. Я думаю, что в долгосрочной перспективе акции Tesla пойдут вверх. Так что, возможно, это лучшее время для их покупки», — сказал Маск в воскресенье вечером.

Протесты против Маска и Tesla

Роль Маска в Белом доме является одним из факторов, влияющих на акции Tesla, поскольку это способствует волнам протестов, бойкотов и насильственных нападений на магазины и электромобили Tesla по всему миру.

Так, 31 марта в Риме в дилерском центре Tesla произошел пожар, повлекший повреждение 17 автомобилей.

29 марта в разных уголках мира прошли масштабные акции протеста против Илона Маска. Митинги прошли у автосалонов Tesla в США и других странах, а их цель – противостоять влиянию миллиардера как руководителя компании по производству электромобилей. Организаторы протестов призвали людей бойкотировать Tesla, продавать акции компании и присоединиться к движению "Tesla Takedown". Один из лозунгов участников провозглашал: "Нанести удар по Tesla – значит остановить Маска. А остановить Маска – значит спасти жизнь и демократию".

На фоне масштабных протестов Дональд Трамп заявил, что любое насилие против дилеров Tesla будет рассматриваться как внутренний терроризм.

Заметим, акции Tesla постоянно росли в конце прошлого года после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, и инвесторы предполагали, что тесная дружба Маска с президентом и его командой будет способствовать более легкому регуляторному пути для амбиций компании по разработке полностью автономного автомобиля.

Однако после достижения исторического максимума в середине декабря стоимость акций Tesla постоянно снижается, причем занятость Маска политикой омрачает надежды на любой дальнейший рост.

Кроме того, продажи электромобилей Tesla падают по всему миру. Так, во Франции они упали на 63%, что стало самым плохим показателем для компании с августа 2022 года. В стране было зарегистрировано только 1141 автомобиль Tesla, что значительно ниже общей тенденции на рынке электромобилей.

А продажи Tesla в Австралии упали на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это падение оказалось гораздо хуже, чем 33% снижение в январе, которое уже было самым плохим показателем компании за последние два года.