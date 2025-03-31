Илон Маск раздал два чека по 1 миллиону долларов: за что платит миллиардер

Миллиардер Илон Маск в воскресенье вручил чеки на миллионы долларов двум избирателям в Висконсине и пообещал меньшие выплаты другим, кто поможет избрать консервативного кандидата в высший суд штата на тщательно отслеживаемых выборах.

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Об этом пишет агентство R euters.

Генеральный директор Tesla, главный советник президента США Дональда Трампа, раздавал чеки на огромные суммы на митинге в Грин-Бэй, пытаясь вызвать энтузиазм в связи с выборами в Верховный суд штата, которые уже являются самой дорогой судебной гонкой в истории США.

Маск заявил, что также заплатит поклонникам по 20 долларов за каждого избирателя, которого они привлекут в течение следующих двух дней. Он сказал, что тратит деньги на повышение осведомленности об избирательной компании, в которой либеральная Сьюзан Кроуфорд, похоже, опережает консерватора Брэда Шимела.

" Нам действительно грозит серьезная опасность проиграть выборы . Нам придется вытащить кролика из шляпы ", – сказал Маск.

Конкурс 1 апреля определит идеологический уклон высшего суда штата, поскольку рассматривает права на аборт, трудовые права и, возможно, правила выборов.

По мнению основателя SpaceX , суд может перекроить избирательные округа таким образом, что республиканцы Трампа могут лишиться места в Палате представителей США.

" Я думаю, это будет важно для будущей цивилизации. Это столь значимо ", - отметил он.

По данным Центра правосудия имени Бреннана при Нью-Йоркском университете, по состоянию на прошлую неделю группы, связанные с Маском, потратили не менее 17,5 млн долларов на поддержку Шимела.

Агентство отмечает, что раздача Маском 1 миллион долларов перекликается с его тактикой на президентских выборах 2024 года, когда он раздавал чеки избирателям, подписавшим петиции в поддержку консервативных идей.

Напомним, в пятницу , 28 марта, Илон Маск объявил о продаже своей социальной медиа-компании X компании xAI, которую он основал для разработки искусственного интеллекта. Стоимость сделки составляет 45 миллиардов долларов, что несколько превышает сумму, которую Маск заплатил за X в 2022 году.