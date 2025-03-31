Ілон Маск роздав два чеки по 1 мільйону доларів: за що платить мільярдер

Мільярдер Ілон Маск у неділю вручив чеки на мільйони доларів двом виборцям у Вісконсині і пообіцяв менші виплати іншим, хто допоможе обрати консервативного кандидата у вищий суд штату на виборах, які ретельно відстежуються.

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Про це пише агентство Reuters.

Генеральний директор Tesla, головний радник президента США Дональда Трампа, роздавав чеки на величезні суми на мітингу в Грін-Бей, намагаючись викликати ентузіазм у зв'язку з виборами до Верховного суду штату, які вже є найдорожчими судовими перегонами в історії США.

Маск заявив, що також заплатить прихильникам по 20 доларів за кожного виборця, якого вони залучать протягом наступних двох днів. Він сказав, що витрачає гроші на підвищення обізнаності про іибрчу компанію, в якій ліберальна Сьюзан Кроуфорд, схоже, випереджає консерватора Бреда Шімела.

"Нам справді загрожує серйозна небезпека програти вибори. Нам доведеться витягти кролика з капелюха", – сказав Маск.

Конкурс 1 квітня визначить ідеологічний ухил вищого суду штату, оскільки він розглядає права на аборт, трудові права та, можливо, правила виборів.

На думку засновника SpaceX, суд може перекроїти виборчі округи таким чином, що республіканці Трампа можуть втратити місця у Палаті представників США.

"Я думаю, це буде важливо для майбутньої цивілізації. Це настільки значуще", — зазначив він

За даними Центру правосуддя імені Бреннана при Нью-Йоркському університеті, станом на минулий тиждень групи, пов'язані з Маском, витратили не менше 17,5 млн. доларів на підтримку Шімела.

Агентство зазначає, що роздача Маском 1 мільйона доларів перегукується з його тактикою на президентських виборах 2024 року, коли він роздавав чеки виборцям, які підписали петиції на підтримку консервативних ідей.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Ілон Маск оголосив про продаж своєї соціальної медіа-компанії X компанії xAI, яку він заснував для розробки штучного інтелекту. Вартість угоди становить 45 мільярдів доларів, що трохи перевищує суму, яку Маск заплатив за X у 2022 році.