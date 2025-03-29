Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за $45 мільярдів: що зміниться?

У п’ятницю ввечері Ілон Маск оголосив про продаж своєї соціальної медіа-компанії X компанії xAI, яку він заснував для розробки штучного інтелекту. Вартість угоди становить 45 мільярдів доларів, що трохи перевищує суму, яку Маск заплатив за X у 2022 році.

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Про це пише CNN.

Водночас угода включає 12 мільярдів доларів боргу, що впливає на загальну оцінку компанії.

Що означає угода для X та xAI

Ілон Маск зазначив, що угода оцінює X у 33 мільярди доларів, що нижче за початкову вартість придбання, але суттєво більше за оцінки, які компанія мала протягом останнього року.

За його словами, інтеграція дозволить xAI використовувати дані, моделі, обчислювальні ресурси та величезну аудиторію X, що відкриє "неймовірний потенціал" для розвитку штучного інтелекту.

На цей момент Маск не оголошував про кардинальні зміни в X, хоча чат-бот Grok, розроблений xAI, уже інтегрований у платформу. Він пообіцяв, що поєднання двох компаній зробить X "розумнішим і кориснішим" для користувачів.

Попри те, що оцінка X значно впала після придбання Маском (в жовтні 2023 року інвестиційна компанія Fidelity вважала, що X коштує лише 20% від початкової вартості), компанія поступово відновлюється. Одним із ключових факторів відновлення стало зростання популярності xAI, яка оцінюється в 75 мільярдів доларів.

Також X вдалося повернути частину рекламодавців, які покинули платформу після її скандальних змін. За даними західних ЗМІ, Amazon і Apple відновили рекламні кампанії на платформі, що стало важливим сигналом для інших великих брендів.

Маск також намагався зміцнити свої позиції у сфері штучного інтелекту. Раніше цього року він очолював групу інвесторів, які намагалися викупити OpenAI (розробника ChatGPT) за $100 мільярдів, що посилило його протистояння з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом.

Зазначається, що інтеграція X та xAI може дати новий поштовх розвитку штучного інтелекту на платформі. Це також може допомогти Маску оптимізувати управління своїми бізнесами, оскільки X тепер офіційно входить до складу xAI, яка оцінюється значно вище.