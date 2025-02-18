Конкурент GPT та Gemini: компанія Маска представила свою новітню модель штучного інтелекту Grok 3

Компанія Ілона Маска xAI, що займається розробкою штучного інтелекту, 17 лютого увечері представила свою новітню флагманську модель штучного інтелекту Grok 3 та презентувала нові можливості Grok для веб-додатків.

Про це повідомляє TechCrunch.

Grok 3 є відповіддю xAI на такі моделі штучного інтелекту, як GPT-4o від OpenAI та Gemini від Google. Він може аналізувати зображення та відповідати на запитання, а також підтримує ряд функцій соціальної мережі Маска X.

За словами Маска, Grok 3 був розроблений з «в 10 разів» більшою обчислювальною потужністю, ніж його попередник Grok 2 та з використанням розширеного набору навчальних даних.

"Grok 3 на порядок більш здатний, ніж Grok 2. Він максимально шукає істину", — сказав Маск під час презентації.

Які переваги Grok 3

Grok 3 — це сімейство моделей. Зменшена версія Grok 3, Grok 3 mini відповідає на запитання швидше за рахунок точності. Не всі моделі та пов'язані з ними функції Grok 3 поки що доступні (деякі перебувають у стадії бета-тестування).

xAI стверджує, що Grok 3 перевершує GPT-4o за такими тестами, як AIME (який оцінює продуктивність моделі на вибірці математичних питань) та GPQA (який оцінює моделі з використанням завдань з фізики, біології та хімії на рівні доктора наук). За даними xAI, рання версія Grok 3 також показала конкурентоспроможні результати в Chatbot Arena - краудсорсинговому тесті, в якому різні моделі ШІ зіставляються один з одним, а користувачі голосують за відповіді.

Дві Grok 3 Reasoning і Grok 3 mini Reasoning можуть ретельно «продумувати» проблеми, подібно до «розмірковують» моделей, таких як o3-mini від OpenAI і R1 від китайської компанії ШІ DeepSeek. Нові моделі сімейства Grok намагаються перевірити факти, перш ніж видавати результати, що допомагає їм уникати деяких "пасток", які зазвичай заважають моделям конкурентів.

Користувачі можуть попросити Grok 3 "подумати" або для більш складних запитів використовувати режим "великого мозку" для міркувань, які використовують додаткові обчислення. xAI описує моделі міркувань як найбільш підходящі для питань з математики та програмування.

Маск сказав, що деякі "думки" моделей міркувань приховані в додатку Grok, щоб запобігти дистиляції — метод, який використовується розробниками моделей ШІ для отримання знань з інших моделей. Нещодавно DeepSeek звинуватили у дистиляції моделей OpenAI для створення власних.

Передплатники Premium+ від X за $50 на місяць спочатку отримають доступ до Grok 3, а інші функції будуть доступні за новим планом, який xAI називає SuperGrok. SuperGrok, вартістю $30 на місяць або $300 на рік розблокує додаткові запити на міркування та DeepSearch, а також додає необмежену генерацію зображень.

За словами засновника SpaceX, у майбутньому – вже приблизно через тиждень – додаток Grok отримає "голосовий режим", який дасть моделям Grok синтезований голос. Через кілька тижнів після цього моделі Grok 3 будуть доступні через корпоративний API xAI.

Нагадаємо, у травні 2024 року компанія Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI оголосила про успішне залучення 6 мільярдів доларів у раунді фінансування серії B.