Конкурент GPT и Gemini: компания Маска представила свою новую модель искусственного интеллекта Grok 3

Компания Илона Маска xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, 17 февраля вечером представила свою новейшую флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3 и рассказала о новых возможностях Grok для веб-приложений.

Об этом сообщает TechCrunch.

Grok 3 является ответом xAI на такие модели искусственного интеллекта, как GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google. Он может анализировать изображения и отвечать на вопросы, а также поддерживает ряд функций социальной сети Маска X.

По словам Маска, Grok 3 был разработан с «в 10 раз» большей вычислительной мощностью, чем его предшественник Grok 2 и с использованием расширенного набора обучающих данных.

"Grok 3 на порядок более способен, чем Grok 2. Он максимально ищет истину", — сказал Маск во время презентации.

Какие преимущества Grok 3

Grok 3 – это семейство моделей. Уменьшенная версия Grok 3, Grok 3 mini отвечает на вопросы быстрее за счет точности. Не все модели и связанные с ними функции Grok 3 пока доступны (некоторые находятся в стадии бета-тестирования).

xAI утверждает, что Grok 3 превосходит GPT-4o по таким тестам, как AIME (оценивающий производительность модели на выборке математических вопросов) и GPQA (оценивающий модели с использованием задач по физике, биологии и химии на уровне доктора наук). По данным xAI, ранняя версия Grok 3 также показала конкурентоспособные результаты в Chatbot Arena – краудсорсинговом тесте, в котором разные модели ИИ сопоставляются друг с другом, а пользователи голосуют за ответы.

Две Grok 3 Reasoning и Grok 3 mini Reasoning могут тщательно «продумывать» проблемы, подобно «размышляющим» моделям, таким как o3-mini от OpenAI и R1 от китайской компании ИИ DeepSeek. Новые модели семейства Grok пытаются проверить факты, прежде чем издавать результаты, что помогает им избегать некоторых "ловушек", обычно мешающих моделям конкурентов.

Пользователи могут попросить Grok 3 "подумать" или для более сложных запросов использовать режим "большого мозга" для выполнения задач, использующих дополнительные вычисления. xAI описывает модели рассуждений как наиболее подходящие для вопросов по математике и программированию.

Маск сказал, что некоторые "мнения" моделей рассуждений скрыты в приложении Grok, чтобы предотвратить дистилляцию — метод, используемый разработчиками моделей ИИ для получения знаний из других моделей. Недавно DeepSeek обвинили в дистилляции моделей OpenAI для создания своих.

Подписчики Premium+ от X за $50 в месяц сначала получат доступ к Grok 3, а другие функции будут доступны по новому плану, который xAI называет SuperGrok. SuperGrok, стоимостью $30 в месяц или $300 в год, разблокирует дополнительные запросы на соображения и DeepSearch, а также добавляет неограниченную генерацию изображений.

По словам основателя SpaceX, в будущем – уже примерно через неделю – приложение Grok получит "голосовой режим", который даст моделям Grok синтезированный голос. Через несколько недель после этого модели Grok 3 будут доступны через корпоративный API xAI.

Напомним, в мае 2024 года компания Илона Маска по искусственному интеллекту xAI объявила об успешном привлечении 6 миллиардов долларов в раунде финансирования серии B.