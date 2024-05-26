Илон Маск планирует построить суперкомпьютер: что известно

Бизнесмен Илон Маск заявил, что его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI планирует построить суперкомпьютер для следующей версии своего чат-бота.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что согласно отчету для инвесторов, Маск планирует запустить суперкомпьютер к осени 2025 года.

Планируется, что в разработке этого проекта xAI может сотрудничать с Oracle.

Во время презентации Маск сообщил, что после завершения работы соединены группы микросхем - флагманские графические процессоры H100 от Nvidia - будут по меньшей мере в четыре раза больше крупнейших кластеров графических процессоров, существующих сегодня.

По информации издания, графические процессоры Nvidia H100 могут быть трудно получить из-за высокого спроса, поскольку они доминируют на рынке чипов для центров обработки данных для ИИ.

Ранее Маск заявлял, что для обучения модели Grok 2 понадобилось около 20 000 графических процессоров Nvidia H100, добавив, что модель Grok 3 и последующие потребуют 100 000 чипов Nvidia H100.

Напомним, компания Илона Маска xAI заручилась новой поддержкой от гигантов венчурного капитала Кремниевой долины – Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и Tribe Capital, и близится к завершению раунда финансирования в $6 млрд.

Чем занимается xAI?

Бизнесмен Илон Маск заявил о запуске компании по исследованию искусственного интеллекта в мае 2023 года. Он отмечал, что цель проекта xAI состоит в том, чтобы "понять подлинную сущность Вселенной".

Сам миллиардер был одним из первых инвесторов и сопредседателем правления в OpenAI, однако ушел оттуда, что стартап связал с работой Tesla над созданием автоматизированных систем вождения. В свою очередь бизнесмен рассказывал, что такой шаг повлек за собой необходимость сосредоточиться на инженерных проблемах в Tesla и некоторые разногласия в мыслях с лидерами OpenAI.

Еще до объявления о запуске xAI Маск анонсировал появление аналога ChatGPT, заявив, что разработка OpenAI предвзята, поскольку имеет либеральный уклон.

А в ноябре он сообщил, что xAI запускает собственный чат с искусственным интеллектом под названием Grok. По словам бизнесмена, технология способна превзойти GPT-3.5 в академических тестах по математике и программированию. Grok сделали доступным подписчикам X Premium Plus.