Ілон Маск планує побудувати суперкомп’ютер: що відомо

Бізнесмен Ілон Маск заявив, що його стартап у сфері штучного інтелекту xAI планує побудувати суперкомп'ютер для наступної версії свого чат-бота Grok

Про це пише Reuters.

Зазначається, що згідно зі звітом для інвесторів, Маск планує запустити суперкомп'ютер до осені 2025 року.

Планується, що у розробці цього проєкту xAI може співпрацювати з Oracle.

Під час презентації Маск повідомив, що після завершення роботи з'єднані групи мікросхем - флагманські графічні процесори H100 від Nvidia - будуть щонайменше в чотири рази більшими за найбільші кластери графічних процесорів, які існують сьогодні.

За інформацією видання, графічні процесори Nvidia H100 може бути важко отримати через високий попит, оскільки вони домінують на ринку чіпів для центрів обробки даних для ШІ.

Раніше Маск заявляв, що для навчання моделі Grok 2 знадобилося близько 20 000 графічних процесорів Nvidia H100, додавши, що модель Grok 3 і наступні потребуватимуть 100 000 чіпів Nvidia H100.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска xAI заручилася новою підтримкою від гігантів венчурного капіталу Кремнієвої долини - Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital і Tribe Capital, і наближається до завершення раунду фінансування в $6 млрд.

Чим займається xAI?

Бізнесмен Ілон Маск заявив про запуск компанії з дослідження штучного інтелекту в травні 2023 року. Він зазначав, що мета проєкту xAI полягає в тому, щоб "зрозуміти справжню сутність Всесвіту".

Сам мільярдер був одним із перших інвесторів і співголовою правління в OpenAI, однак пішов звідти, що стартап пов’язав із роботою Tesla над створенням автоматизованих систем водіння. Своєю чергою бізнесмен розповідав, що такий крок спричинили потреба зосередитися на інженерних проблемах в Tesla та деякі розбіжності в думках із лідерами OpenAI.

Ще до оголошення про запуск xAI Маск анонсував появу аналога ChatGPT, заявивши, що розробка OpenAI упереджена, оскільки має ліберальний ухил.

А в листопаді він повідомив, що xAI запускає власного чат-бота зі штучним інтелектом під назвою Grok. За словами бізнесмена, технологія здатна перевершити GPT-3.5 в академічних тестах з математики та програмування. Grok зробили доступним для підписників X Premium Plus.