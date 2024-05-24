ШІ-стартап Ілона Маска xAI наближається до завершення раунду фінансування в $6 млрд

Компанія Ілона Маска xAI заручилася новою підтримкою від гігантів венчурного капіталу Кремнієвої долини - Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital і Tribe Capital, і наближається до завершення раунду фінансування в $6 млрд.

Про це пише The Financial Times.

Закриття цієї угоди дозволить підвищити оцінку стартапу до 24 млрд доларів і допоможе стартапу розробити нові версії чат-бота Grok.

Видання пише, що мільярдер намагається наздогнати лідерів ринку OpenAI, Anthropic і Google, які випустили більш потужні генеративні моделі ШІ.

Інвестори зобовʼязалися приєднатися до останнього раунду фінансування xAI, в якому Маск прагне залучити близько 6 млрд доларів, кажуть співрозмовники видання. Однак один з інвесторів, який брав участь у раунді, зазначив, що голові Tesla не вистачає "кількох сотень мільйонів доларів" до цієї мети.

Зазначається, що Ілон Маск намагається переконати потенційних інвесторів, що xAI може зміцнити свої позиції завдяки звʼязкам з компаніями, які він очолює (Tesla, X, Spice X, Neuralink). Саме вони можуть надати технології, дані та ранній дохід як клієнти стартапу, вважає Маск.

Один з інвесторів сказав, що його переконала презентація Маска, але застеріг, що xAI відстає від своїх конкурентів.

"Щоб наздогнати їх, вам потрібно витратити мільярди доларів на чипи та інфраструктуру", – попередив він.

Під час збору коштів для xAI такі інвестори, як Sequoia і Andreessen, які раніше підтримували компанії Маска, включаючи X і SpaceX, отримали відмову в підтримці підприємства штучного інтелекту в обмін на 25% акцій, кажуть люди, знайомі з ходом переговорів.

Інший інвестор з Кремнієвої долини додав, що більша частина фінансування була отримана через банки та спеціальні фонди, в тому числі за межами США.

Нагадаємо, у квітні 2024 року видання Вloomberg повідомляло, що xAI прагне залучити від 3 до 4 мільярдів доларів інвестицій, щоб мати змогу конкурувати з OpenAI та підвищити ціну компанії до 18 мільярдів доларів.

Чим займається xAI?

Бізнесмен Ілон Маск заявив про запуск компанії з дослідження штучного інтелекту в травні 2023 року. Він зазначав, що мета проєкту xAI полягає в тому, щоб "зрозуміти справжню сутність Всесвіту".

Сам мільярдер був одним із перших інвесторів і співголовою правління в OpenAI, однак пішов звідти, що стартап пов’язав із роботою Tesla над створенням автоматизованих систем водіння. Своєю чергою бізнесмен розповідав, що такий крок спричинили потреба зосередитися на інженерних проблемах в Tesla та деякі розбіжності в думках із лідерами OpenAI.

Ще до оголошення про запуск xAI Маск анонсував появу аналога ChatGPT, заявивши, що розробка OpenAI упереджена, оскільки має ліберальний ухил.

І в листопаді він повідомив, що xAI запускає власного чатбота зі штучним інтелектом під назвою Grok. За словами бізнесмена, технологія здатна перевершити GPT-3.5 в академічних тестах з математики та програмування. Grok зробили доступним для підписників X Premium Plus.