Ілон Маск запустив компанію з дослідження ШІ

Головний виконавчий директор Tesla мільярдер Ілон Маск офіційно заявив, що запустив свій новий проєкт — компанію, яка буде займатися дослідженням штучного інтелекту.

Про це бізнесмен повідомив в Twitter.

Компанію назвали xAI, її мета — "зрозуміти справжню сутність Всесвіту". Наразі повної інформації про xAI не розкривають. Більше деталей обіцяють надати 14 липня під час ефіру у Twitter.

"Оголошуємо про створення xAI для розуміння реальності", — написав Маск в Twitter.

Twitter зареєстрували її акаунт, а також створили офіційний веб-сайт. В соціальній мереж від xAI опублікували таке повідомлення: "Які найбільш фундаментальні питання без відповіді?".

У відповідь Маск написав: "Я часто задаюся питанням, з чого починається свідомість, коли ми просуваємося від однієї клітини до приблизно 35 трильйонів клітин. Якщо Стандартна модель правильна, то кварки та лептони стають "свідомими" не пізніше 13,8 мільярдів років від початку, якщо припустити, що розумних інопланетян не існує. До речі, де інопланетяни!?".

Команду xAI очолює Ілон Маск. Відомо. Що її члени раніше працювали в DeepMind, OpenAl, Google Research, Microsoft Research, Tesla та Університеті Торонто. Деякі з них представили інноваційні методи й аналізи, такі як Transformer-XL. На сайті також вказано, що до команди долучили фахівців, які працювали з розробкою деяких із найбільших проривів, включаючи AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 та GPT-4.

Вперше про те, що Маск створює нову компанію з вивчення ШІ, стало відомо ще у квітні. За його задумкою, компанія має створити ШІ, що максимально шукає правду й намагатиметься зрозуміти природу Всесвіту. Крім того, бізнесмен виступив за регулювання штучного інтелекту й висловив стурбованість тим, що ChatGPT "навчають бути політкоректним".

Тоді ж стало відомо, що для цього вінзаснував компанію X. AI. Фірму зареєстрували в березні в американському штаті Невада.