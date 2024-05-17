Twitter офіційно змінив домен на x.com

Від 17 травня соціальна мережа Twitter змінює доменне ім'я для сайту на X.com.

Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

"Ми повідомляємо вам, що змінюємо нашу URL-адресу, але ваші налаштування конфіденційності та захисту даних залишаються без змін", - написав Маск.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

Коли користувачі заходять на сторінку соціальної мережі Х, з'являється повідомлення про зміну доменного імені й незмінність конфіденційності та захисту даних.

Останні оновлення в Х

Соцмережа Х (колишній Тwitter) розширює функціональні можливості для своїх користувачів, які передплачують підписку Premium+ і надає їм можливість публікувати значно довші тексти, ніж іншим користувачам.

Також платформа X розпочинає впровадження аудіо та відео дзвінків для користувачів, які не мають платної підписки Premium.

Раніше компанія запустила функцію аудіо та відео дзвінків для платних абонентів, які використовують iOS.

Після купівлі Маском Twitter подешевшав на 72%

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Зазначимо ,що Маск придбав Twitter (Х) за $44 млрд, але на початок березня 2024 року вартість компанії могла впасти на 72%. Доходи Х від реклами впали більш ніж на 50%.

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