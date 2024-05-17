Twitter официально сменил домен на x.com

С 17 мая социальная сеть Twitter меняет доменное имя для сайта на X.com.

Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

"Мы сообщаем вам, что меняем наш URL-адрес, но ваши настройки конфиденциальности и защиты данных остаются без изменений", - написал Маск.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

Когда пользователи заходят на страницу социальной сети Х, отображается сообщение об изменении доменного имени и неизменность конфиденциальности и защиты данных.

Последние обновления в Х

Соцсеть Х (бывший Twitter) расширяет функциональные возможности для своих пользователей, которые подписываются на подписку Premium+ и предоставляет им возможность публиковать гораздо более длинные тексты, чем другим пользователям.

Также платформа X начинает внедрение аудио и видеозвонков для пользователей, не имеющих платной подписки Premium.

Ранее компания запустила функцию аудио и видеозвонков для платных абонентов, использующих iOS.

После покупки Маском Twitter подешевел на 72%

Социальная сеть Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Отметим, что Маск приобрел Twitter (Х) за $44 млрд, но на начало марта 2024 года стоимость компании могла упасть на 72%. Доходы Х от рекламы упали более чем на 50%.

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