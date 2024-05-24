ИИ-стартап Илона Маска xAI близится к завершению раунда финансирования в $6 млрд

Компания Илона Маска xAI заручилась новой поддержкой от гигантов венчурного капитала Кремниевой долины – Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и Tribe Capital, и близится к завершению раунда финансирования в $6 млрд.

Об этом пишет The Financial Times.

Закрытие этой сделки позволит повысить оценку стартапа до 24 млрд долларов и поможет стартапу разработать новые версии чат-бота Grok.

Издание пишет, что миллиардер пытается догнать лидеров рынка OpenAI, Anthropic и Google, выпустивших более мощные генеративные модели ИИ.

Инвесторы обязались присоединиться к последнему раунду финансирования xAI, в котором Маск стремится привлечь около 6 млрд долларов, говорят собеседники издания. Однако один из участвовавших в раунде инвесторов отметил, что главе Tesla не хватает "нескольких сотен миллионов долларов" до этой цели.

Отмечается, что Илон Маск пытается убедить потенциальных инвесторов, что xAI может укрепить свои позиции благодаря связям с возглавляемыми им компаниями (Tesla, X, Spice X, Neuralink). Именно они могут предоставить технологии, данные и ранний доход в качестве клиентов стартапа, считает Маск.

Один из инвесторов сказал, что его убедила презентация Маска, но предостерег, что xAI отстает от своих конкурентов.

"Чтобы догнать их, вам нужно потратить миллиарды долларов на чипы и инфраструктуру", – предупредил он.

Во время сбора средств для xAI такие инвесторы, как Sequoia и Andreessen, ранее поддерживавшие компании Маска, включая X и SpaceX, получили отказ в поддержке предприятия искусственного интеллекта в обмен на 25% акций, говорят люди, знакомые с ходом переговоров.

Другой инвестор из Кремниевой долины добавил, что большая часть финансирования была получена через банки и специальные фонды, в том числе за пределами США.

Напомним, в апреле 2024 года издание Вloomberg сообщало, что xAI стремится привлечь от 3 до 4 миллиардов долларов инвестиций, чтобы иметь возможность конкурировать с OpenAI и повысить цену компании до 18 миллиардов долларов.

Чем занимается xAI?

Бизнесмен Илон Маск заявил о запуске компании по исследованию искусственного интеллекта в мае 2023 года. Он отмечал, что цель проекта xAI состоит в том, чтобы "понять подлинную сущность Вселенной".

Сам миллиардер был одним из первых инвесторов и сопредседателем правления в OpenAI, однако ушел оттуда, что стартап связал с работой Tesla над созданием автоматизированных систем вождения. В свою очередь бизнесмен рассказывал, что такой шаг повлек за собой необходимость сосредоточиться на инженерных проблемах в Tesla и некоторые разногласия в мыслях с лидерами OpenAI.

Еще до объявления о запуске xAI Маск анонсировал появление аналога ChatGPT, заявив, что разработка OpenAI предвзята, поскольку имеет либеральный уклон.

И в ноябре он сообщил, что xAI запускает собственный чат с искусственным интеллектом под названием Grok. По словам бизнесмена, технология способна превзойти GPT-3.5 в академических тестах по математике и программированию. Grok сделали доступным подписчикам X Premium Plus.