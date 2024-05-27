xAI привлек $6 млрд в раунде финансирования серии B

Компания Илона Маска по искусственному интеллекту xAI объявила об успешном привлечении 6 миллиардов долларов в раунде финансирования серии B.

Об этом сообщила пресс-служба xAI.

Этот раунд возглавили ключевые инвесторы, в частности, Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company, а также принц Альвалида бин Талал и его компания Kingdom Holding.

В течение последнего года xAI добилась значительных успехов в разработке передовых моделей искусственного интеллекта. Начиная с анонса компании в июле 2023 года выпуска модели Grok-1 на платформе X в ноябре, а также недавних объявлений об усовершенствованной модели Grok-1.5 с возможностью длинного контекста и Grok-1.5V с пониманием изображений - возможности моделей xAI быстро улучшались.

Выпуск Grok-1 с открытым исходным кодом открыл двери для дальнейшей оптимизации и расширения модели другими разработчиками. xAI продолжит эту траекторию прогресса в ближайшие месяцы, вскоре будет объявлено о многочисленных новых технологических и продуктовых обновлениях.

"xAI прежде всего сосредоточена на разработке передовых систем ИИ, которые являются правдивыми, компетентными и максимально полезными для всего человечества. Миссия компании — понять настоящую природу Вселенной. влиянии на будущее человечества. Желающие могут подать заявку уже сегодня по адресу x.ai/careers", - говорится в сообщении.

Сообщается, что средства будут использованы для вывода на рынок первых продуктов компании, создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработки будущих технологий искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2024 года издание Вloomberg сообщало, что xAI стремится привлечь от 3 до 4 миллиардов долларов инвестиций, чтобы конкурировать с OpenAI и повысить цену компании до 18 миллиардов долларов.

Чем занимается xAI?

Бизнесмен Илон Маск заявил о запуске компании по исследованию искусственного интеллекта в мае 2023 года. Он отмечал, что цель проекта xAI состоит в том, чтобы "понять подлинную сущность Вселенной". xAI – это компания, которая работает над созданием искусственного интеллекта для ускорения научных открытий человека.

Сам миллиардер был одним из первых инвесторов и сопредседателем правления в OpenAI, однако ушел оттуда, что стартап связал с работой Tesla над созданием автоматизированных систем вождения. В свою очередь бизнесмен рассказывал, что такой шаг повлек за собой необходимость сосредоточиться на инженерных проблемах в Tesla и некоторые разногласия в мыслях с лидерами OpenAI.

Еще до объявления о запуске xAI Маск анонсировал появление аналога ChatGPT, заявив, что разработка OpenAI предвзята, поскольку имеет либеральный уклон.

И в ноябре он сообщил, что xAI запускает собственного чата с искусственным интеллектом под названием Grok. По словам бизнесмена, технология способна превзойти GPT-3.5 в академических тестах по математике и программированию. Grok сделали доступным подписчикам X Premium Plus.