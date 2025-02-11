Илон Маск хочет приобрести разработчика ChatGPT: что известно

Американский миллиардер Илон Маск возглавил группу инвесторов, стремящихся приобрести компанию-разработчика ChatGPT OpenAI. Компанию оценивают в 97,4 миллиарда долларов.

Об этом пишет The New York Times.

Среди инвесторов, выступающих с предложением покупки некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, Vy Capital и Xai, компания искусственного интеллекта Маска, а также голливудский брокер Ари Эмануэль.

Адвокат Маска Марк Тоберофф подтвердил журналистам официальное предложение со стороны возглавляемой миллиардером группы инвесторов по приобретению OpenAI.

За фирму, которую сам Маск и основал вместе с ее нынешним генеральным директором Сэмом Альтманом в 2015 году, предложили сумму $97,4 млрд. Это гораздо ниже $157 млрд, в которые OpenAI была оценена в октябре прошлого года. Сейчас, по мнению многих экспертов, капитализация компании вполне может превышать $300 млрд.

В OpenAI отказались комментировать это предложение. Источники издания сообщают, что компания еще не видела предложения.

В то же время исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман на своей странице в соцсети Х, владельцем которой является Маск, написал : "Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 миллиарда долларов, если вы хотите".

В ответ на это Маск назвал Альтмана мошенником.

Маск давно враждует с компанией OpenAI и заявил, что не доверяет ее директору Сэму Альтману.

Миллиардер уже судится с компанией и Альтманом, обвиняя OpenAI в отходе от первоначальной некоммерческой миссии технологии искусственного интеллекта и использовании ее только для коммерческих целей.

Напомним, стартап OpenAI, являющийся разработчиком ChatGPT, находится на начальной стадии переговоров о привлечении нового раунда финансирования с отметкой $100 млрд. В случае успеха OpenAI получит звание одного из самых дорогих стартапов в мире.

Недавно компания OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платных пользователей ChatGPT, где люди могут делиться персонализированными версиями популярного чат-бота. Впоследствии данный магазин позволит пользователям зарабатывать деньги на своих творениях.

Также компания OpenAI создала новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, способного создавать реалистичные видео на основе текстовых подсказок от пользователей.