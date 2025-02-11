Ілон Маск хоче придбати розробника ChatGPT: що відомо

Американський мільярдер Ілон Маск очолив групу інвесторів, які прагнуть придбати компанію-розробника ChatGPT OpenAI. Компанію оцінюють у 97,4 мільярда доларів.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що серед інвесторів, які виступають з пропозицією купівлі некомерційної організації, яка контролює OpenAI, Vy Capital і Xai, компанія штучного інтелекту Маска, а також голлівудський брокер Арі Емануель.

Адвокат Маска Марк Тоберофф підтвердив журналістам офіційну пропозицію з боку очолюваної мільярдером групи інвесторів щодо придбання OpenAI.

За фірму, яку сам Маск і заснував разом з її нинішнім генеральним директором Семом Альтманом у 2015 році, запропонували суму у $97,4 млрд. Це набагато нижче за $157 млрд, в які OpenAI була оцінена у жовтні минулого року. Зараз, на думку багатьох експертів, капіталізація компанії цілком може перевищувати $300 млрд.

У OpenAI відмовилися коментувати цю пропозицію. Джерела видання повідомляють, що компанія ще не бачила пропозиції.

Водночас виконавчий директор OpenAI Сем Альтман на своїй сторінці у соцмережі Х, власником якої є Маск, написав: "Ні, дякую, але ми купимо Twitter за 9,74 мільярда доларів, якщо ви хочете".

У відповідь на це Маск назвав Альтмана шахраєм.

Маск давно ворогує з компанією OpenAI і заявив, що не довіряє її директору Сему Альтману.

Мільярдер вже судиться з компанією та Альтманом, звинувачуючи OpenAI у відході від початкової неприбуткової місії технології штучного інтелекту та використанні її лише для комерційних цілей.

Нагадаємо, стартап OpenAI, який є розробником ChatGPT, перебуває на початковій стадії переговорів про залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд. В разі успіху OpenAI отримає звання одного із найдорожчих стартапів у світі.

Нещодавно компанія OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платних користувачів ChatGPT, де люди можуть ділитися персоналізованими версіями популярного чат-бота. Згодом даний магазин дасть можливість користувачам заробляти гроші на своїх творіннях.

Також компанія OpenAI створила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка здатна створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів.