Маск підтвердив інтеграцію свого ШІ чат-бота Grok у Telegram

Ілон Маск офіційно оголосив про впровадження штучного інтелекту Grok у месенджер Telegram. Новий чат-бот від компанії xAI став доступний користувачам преміум-версії під унікальним ім'ям @GrokAI.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це Маск написав у мережі Х.

Наразі функціональність обмежена: штучний інтелект здатен відповідати на запитання користувачів, проте пошукові можливості та глибокі аналітичні міркування наразі відсутні.

Передісторія цієї інтеграції сягає 19 березня, коли засновник Telegram Павло Дуров підтвердив потенційну співпрацю під час комунікації на платформі X.

Розробники позиціонують Grok як альтернативного чат-бота з мінімальними обмеженнями порівняно з іншими штучними інтелектами на ринку. Днями компанія xAI також представила голосовий режим для моделі Grok 3, доступний преміум-користувачам.

Цікавою особливістю нової версії стали різні режими "особистостей", включаючи провокативні варіанти з нестандартною поведінкою.

Які переваги Grok 3

Grok 3 — це сімейство моделей. Зменшена версія Grok 3, Grok 3 mini відповідає на запитання швидше за рахунок точності. Не всі моделі та пов'язані з ними функції Grok 3 поки що доступні (деякі перебувають у стадії бета-тестування).

xAI стверджує, що Grok 3 перевершує GPT-4o за такими тестами, як AIME (який оцінює продуктивність моделі на вибірці математичних питань) та GPQA (який оцінює моделі з використанням завдань з фізики, біології та хімії на рівні доктора наук). За даними xAI, рання версія Grok 3 також показала конкурентоспроможні результати в Chatbot Arena - краудсорсинговому тесті, в якому різні моделі ШІ зіставляються один з одним, а користувачі голосують за відповіді.

Нагадаємо, Маск у 2023 році запустив xAI, і назвав його штучним інтелектом, який максимально шукає істину. У xAI зазначили, що Grok "відповість на гострі запитання, від яких ухиляються більшість інших систем ШІ".