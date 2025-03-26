Маск подтвердил интеграцию своего ИИ чат-бота Grok в Telegram

Илон Маск официально объявил о внедрении искусственного интеллекта Grok в мессенджер Telegram. Новый чат-бот компании xAI стал доступен пользователям премиум-версии под уникальным именем @GrokAI.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом Маск написал в сети X.

Функциональность ограничена: искусственный интеллект способен отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические соображения пока отсутствуют.

Предыстория этой интеграции достигает 19 марта, когда основатель Telegram Павел Дуров подтвердил потенциальное сотрудничество во время коммуникации на платформе X.

Разработчики позиционируют Grok как альтернативный чат-бот с минимальными ограничениями по сравнению с другими искусственными интеллектами на рынке. На днях компания xAI также представила голосовой режим для модели Grok 3, доступный премиум-пользователям.

Интересной особенностью новой версии стали разные режимы "личностей", включая провокационные варианты с нестандартным поведением.

Какие преимущества Grok 3

Grok 3 – это семейство моделей. Уменьшенная версия Grok 3, Grok 3 mini отвечает на вопросы быстрее за счет точности. Не все модели и связанные с ними функции Grok 3 пока доступны (некоторые находятся в стадии бета-тестирования).

xAI утверждает, что Grok 3 превосходит GPT-4o по таким тестам, как AIME (оценивающий производительность модели на выборке математических вопросов) и GPQA (оценивающий модели с использованием задач по физике, биологии и химии на уровне доктора наук). По данным xAI, ранняя версия Grok 3 также показала конкурентоспособные результаты в Chatbot Arena – краудсорсинговом тесте, в котором разные модели ИИ сопоставляются друг с другом, а пользователи голосуют за ответы.

Напомним, Маск в 2023 году запустил xAI и назвал его искусственным интеллектом, который максимально ищет истину. В xAI отметили, что Grok "ответит на острые вопросы, от которых уклоняется большинство других систем ИИ".