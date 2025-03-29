Маск продал соцсеть X своей компании xAI за $45 миллиардов: что изменится?

В пятницу вечером Илон Маск объявил о продаже своей социальной медиакомпании X компании xAI, которую он основал для разработки искусственного интеллекта. Стоимость сделки составляет 45 миллиардов долларов, что несколько превышает сумму, которую Маск заплатил за X в 2022 году.

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Об этом пишет CNN .

В то же время, соглашение включает 12 миллиардов долларов долга, что влияет на общую оценку компании.

Что означает сделка для X и xAI

Илон Маск отметил, что сделка оценивает X в 33 миллиарда долларов, что ниже первоначальной стоимости приобретения, но существенно больше оценок, которые компания имела в течение последнего года.

По его словам, интеграция позволит xAI использовать данные, модели, вычислительные ресурсы и огромную аудиторию X, которая откроет невероятный потенциал для развития искусственного интеллекта.

В настоящее время Маск не объявлял о кардинальных изменениях в X, хотя чат-бот Grok, разработанный xAI, уже интегрирован в платформу. Он пообещал, что сочетание двух компаний сделает X "умнее и полезнее" для пользователей.

Несмотря на то, что оценка X значительно упала после приобретения Маском (в октябре 2023 года инвестиционная компания Fidelity считала, что X стоит всего 20% от первоначальной стоимости), компания постепенно возобновляется. Одним из ключевых факторов восстановления стал рост популярности xAI, оцениваемый в 75 миллиардов долларов.

Также X удалось вернуть часть рекламодателей, покинувших платформу после ее скандальных изменений. По данным западных СМИ, Amazon и Apple возобновили рекламные кампании на платформе, что явилось важным сигналом для других крупных брендов.

Маск также пытался укрепить свои позиции в области искусственного интеллекта. Ранее в этом году он возглавлял группу инвесторов, пытавшихся выкупить OpenAI (разработчика ChatGPT ) за $100 миллиардов, что усилило его противостояние с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом.

Интеграция X и xAI может дать новый толчок развитию искусственного интеллекта на платформе. Это также может помочь Маске оптимизировать управление своими бизнесами, поскольку X теперь официально входит в состав xAI, которая оценивается значительно выше.