Маска призывают уйти с должности гендиректора Tesla: в чем причина

Американский инвестор Росс Гербер, компания которого владеет около 260 тыс. акций Tesla стоимостью около $105 млн, призвал миллиардера Илона Маска сосредоточиться на компании или уйти с поста генерального директора.

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Об этом Гербер сказал в интервью Sky News.

Он убежден, что кризис у Tesla возник из-за поведения Маска. Рыночная стоимость компании уже уменьшилась более чем на 800 миллиардов долларов с декабря 2024 года.

Инвестор считает, что Маск должен либо вернуться в полноценное управление Tesla, отказавшись от других должностей, либо сосредоточиться на правительственной деятельности и продолжать работать в Белом доме, но найти соответствующего генерального директора для Tesla.

Гербер высказал предположение, что Маске просто не хватает времени для управления компанией, поскольку он также занимается социальной сетью X и занимает должность руководителя департамента эффективности правительства США.

"Илон Маск просто уничтожил репутацию компании. Продажи стремительно падают, поэтому да, это кризис. Лучший продукт на рынке буквально не удается продавать, потому что генеральный директор настолько неоднозначная фигура", – подчеркнул Гербер.

Заметим, акции Tesla постоянно росли в конце прошлого года после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, и инвесторы предполагали, что тесная дружба Маска с президентом и его командой будет способствовать более легкому регуляторному пути для амбиций компании по разработке полностью автономного автомобиля.

Однако после достижения исторического максимума в середине декабря стоимость акций Tesla постоянно снижается, причем занятость Маска политикой омрачает надежды на любой дальнейший рост.

Кроме того, продажи электромобилей Tesla падают по всему миру. Так, во Франции они упали на 63%, что стало самым плохим показателем для компании с августа 2022 года. В стране было зарегистрировано только 1141 автомобиль Tesla, что значительно ниже общей тенденции на рынке электромобилей.

А продажи Tesla в Австралии упали на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это падение оказалось гораздо хуже, чем 33% снижение в январе, которое уже было самым плохим показателем компании за последние два года.