Tesla запускает бесплатную пробную версию сервиса помощи водителю в Китае

Американский автопроизводитель Tesla, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, запускает бесплатную пробную версию своей услуги полного автономного вождения (FSD) в Китае с 17 марта по 16 апреля 2025 года.

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Об этом сообщает агентство R euters.

Отмечено, что ограниченная по времени пробная версия будет доступна китайским пользователям, автомобили которых оснащены совместимым оборудованием и программным обеспечением для систем помощи при управлении автомобилем, а также новейшей версией навигационных карт.

FSD – это комплекс технологий помощи водителю, разработанный с использованием генеративного искусственного интеллекта для преодоления сложных дорожных условий.

Tesla планирует полностью развернуть FSD в этом году и сотрудничает с китайским гигантом Baidu для улучшения производительности системы.

Автопроизводитель предложил провести такие испытания в Соединенных Штатах, где ее система FSD не нуждается в точности или актуальности навигационных карт, поскольку локальное обучение ИИ помогает технологии управлять автомобилем лучше. Однако в Китае Tesla не смогла обучить систему с использованием данных от 2 миллионов своих электромобилей из-за законов страны о защите персональных данных.

Напомним, а кции Tesla 10 марта упали почти вдвое за три месяца. Несмотря на это, общая стоимость автогиганта составляет 845 миллиардов долларов, что по-прежнему превышает стоимость девяти крупнейших автопроизводителей вместе взятых.