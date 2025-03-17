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Tesla запускает бесплатную пробную версию сервиса помощи водителю в Китае
Американский автопроизводитель Tesla, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, запускает бесплатную пробную версию своей услуги полного автономного вождения (FSD) в Китае с 17 марта по 16 апреля 2025 года.
Об этом сообщает агентство R euters.
Отмечено, что ограниченная по времени пробная версия будет доступна китайским пользователям, автомобили которых оснащены совместимым оборудованием и программным обеспечением для систем помощи при управлении автомобилем, а также новейшей версией навигационных карт.
FSD – это комплекс технологий помощи водителю, разработанный с использованием генеративного искусственного интеллекта для преодоления сложных дорожных условий.
Tesla планирует полностью развернуть FSD в этом году и сотрудничает с китайским гигантом Baidu для улучшения производительности системы.
Автопроизводитель предложил провести такие испытания в Соединенных Штатах, где ее система FSD не нуждается в точности или актуальности навигационных карт, поскольку локальное обучение ИИ помогает технологии управлять автомобилем лучше. Однако в Китае Tesla не смогла обучить систему с использованием данных от 2 миллионов своих электромобилей из-за законов страны о защите персональных данных.
Напомним, а кции Tesla 10 марта упали почти вдвое за три месяца. Несмотря на это, общая стоимость автогиганта составляет 845 миллиардов долларов, что по-прежнему превышает стоимость девяти крупнейших автопроизводителей вместе взятых.