Tesla запускає безкоштовну пробну версію сервісу допомоги водію у Китаї

Американський автовиробник Tesla, який належить мільярдеру Ілону Маску, запускає безкоштовну пробну версію своєї послуги повного автономного водіння (FSD) в Китаї з 17 березня по 16 квітня 2025 року.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що обмежена за часом пробна версія буде доступна китайським користувачам, автомобілі яких оснащені сумісним обладнанням та програмним забезпеченням для систем допомоги при керуванні автомобілем, а також новітньою версією навігаційних карт.

FSD – це комплекс технологій допомоги водієві, розроблений із використанням генеративного штучного інтелекту для подолання складних дорожніх умов.

Tesla планує повністю розгорнути FSD цього року та співпрацює з китайським технологічним гігантом Baidu для покращення продуктивності системи.

Автовиробник запропонував провести такі випробування у Сполучених Штатах, де її система FSD не потребує точності чи актуальності навігаційних карт, оскільки локальне навчання ШІ допомагає технології керувати автомобілем краще. Однак у Китаї Tesla не змогла навчити систему з використанням даних від 2 мільйонів своїх електромобілів через закони країни про захист персональних даних.

Нагадаємо, акції Tesla 10 березня впали майже вдвічі за три місяці. Незважаючи на це, загальна вартість автогіганта складає 845 мільярдів доларів, що, як і раніше, перевищує вартість дев'яти найбільших автовиробників разом узятих.