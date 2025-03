В Риме сгорел дилерский центр Tesla: сколько автомобилей повреждено

31 марта в Риме в дилерском центре Tesla произошел пожар, повлекший повреждение 17 автомобилей.

Об этом пишет Вloomberg.

Пламя частично охватило здание, где были припаркованы автомобили, сообщили в пожарной службе, не уточнив, что стало причиной инцидента.

Сообщается, что автомобили, дилерские центры и зарядные порты Tesla столкнулись с рядом актов вандализма за последние недели, что рассматривается как ответный удар Илону Маску, главному исполнительному директору автопроизводителя.

Маск, являющийся старшим советником президента Дональда Трампа, возглавляет ряд его очень противоречивых инициатив, в том числе Департамент эффективности правительства, направленный на сокращение расходов.

Известно, что никто не пострадал. На месте работают полицейские, помогающие пожарным.

Протесты против Маска и Tesla

Напомним, 29 марта в разных уголках мира прошли масштабные акции протеста против Илона Маска и его совместной деятельности с Дональдом Трампом, направленной на ослабление федерального правительства США, пишет The Guardian.

Митинги прошли у автосалонов Tesla в США и других странах, а их цель – противостоять влиянию миллиардера как руководителя компании по производству электромобилей.

Организаторы протестов призвали людей бойкотировать Tesla, продавать акции компании и присоединиться к движению Tesla Takedown. Один из лозунгов участников провозглашал: "Нанести удар по Tesla – значит остановить Маска. А остановить Маска – значит спасти жизнь и демократию".

Протесты начались в Австралии и Новой Зеландии, после чего охватили Европу – митинги прошли в Финляндии, Норвегии, Дании, Германии, Франции, Нидерландах и Великобритании. Каждая страна выбирала свою тематику: в Ирландии это было "Smash the Fash", а в Швейцарии — "Down with Doge".

В США акции протеста охватили почти все штаты. Больше всего митингов состоялось в Массачусетсе, Нью-Йорке, Флориде, Техасе, Вашингтоне и Калифорнии – более 100 событий. В Сан-Франциско около 200 человек собрались перед салоном Tesla, а в Нью-Йорке сотни протестующих вышли в выставочный зал компании на Манхэттене. В Беркли автосалон Tesla уже месяц закрывается по субботам из-за регулярных акций протеста.

Несколько демонстраций прошли и в Канаде. В Лондоне десятки активистов собрались у автосалона Tesla вдоль трассы A40.

На фоне масштабных протестов Дональд Трамп заявил, что любое насилие против дилеров Tesla будет рассматриваться как внутренний терроризм.

Напомним, продажи электромобилей Tesla в Европе в феврале упали по сравнению с немецкими брендами Volkswagen и BMW. Автомобили китайских производителей также увеличили продажи. Особо высокие результаты на тех же рынках показали BYD и BEV Polestar.